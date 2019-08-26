На Шествие Достоинства в Киев свозили бюджетников: опубликован документ

На Шествие Достоинства в Киеве и на репетиции марша из регионов свозили участников за деньги местных администраций.

Об этом говорится в тексте письма Офиса Президента Украины областным администрациям, копию которого опубликовали "Українські новини".

В документе указано, что областные и Киевская городская администрации обеспечивали финансирование и присутствие участников марша 24 августа в Киеве, а также участие делегаций на репетициях марша 22 и 23 августа.

Так, для репетиций 22 и 23 августа местные администрации формировали делегации "учителей, врачей и активистов". Письмом прямо предписывалось включать в такие делегации "одного из представителей медицинской, образовательной отраслей и представителей общественности".

Их присутствие на репетициях организовывалось и финансировалось местными администрациями.

Также из местных бюджетов финансировалось присутствие участников самого мероприятия 24 августа. Их списки за неделю до мероприятия передавались координаторами делегаций от областей в Офис президента. По каждому участнику требовалось указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место работы, вид деятельности, личные достижения, а также личный номер телефона и адрес электронной почты.

Сбором персональных данных занимались координаторы, использующие в работе адреса электронной почты президентского офиса, сообщает издание.

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