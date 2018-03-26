"Мы никогда не станем на колени!" Кравчук обратился к украинцам с предложением по Донбассу

Первый президент Независимой Украины Леонид Кравчук выступил с обращением к народу Украины, госорганам и политическим силам с призывом поддержать закон "О прощении", который подготовило Всеукраинское движение "Сила права" Андрея Сенченко.

Так, в своем обращении, которое оказалось в распоряжении "Обозревателя", Кравчук подчеркнул необходимость достижения общественного консенсуса в противодействии гибридной агрессии Кремля.

"Мы должны руководствоваться тем, что процесс воссоединения Украины состоится обязательно и в конце сольются в единое целое разные люди. Им предстоит совместно строить и восстанавливать независимую Украину, стирать психологические различия между собой. Значит, необходимо создать правовую базу для такой работы, принять соответствующие законы. Одним из таких законов мог бы быть закон "О прощении", предложенный Всеукраинским общественным движением "Сила права", - уверен первый президент.

Кравчук отмечает, что формула эффективного послевоенного урегулирования не может быть навязана нам извне или продиктована обществу чиновниками и политиками, может быть определена только в процессе открытой дискуссии, в результате которой украинское общество определится, кого наказывать, а кого прощать.

"Такое широкое общественное обсуждение этой инициативы поможет Верховной Раде принять закон, который объединит общество и поможет избежать ошибок, которые могут расшатать наше единство в будущем", - добавил он.

Также предлагаем Вашему вниманию полный текст законопроекта "О прощении":

Как сообщал "Обозреватель", Центр деоккупации и реинтеграции движения "Сила права" подготовил законопроект "О прощении", действие которого предлагается распространить жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Документ позволить определить, кто является террористами, а кто стал заложником агрессии России на Донбассе.

Позже в России резко отреагировали на инициативу "Силы права", заявив, что мители оккупированного Крыма не будут просить прощения у украинцев, если Верховная Рада примет предложенный экс-нардепом, председателем правозащитной организации "Сила права" Андреем Сенченко проект закона.