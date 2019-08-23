"Мы должны сохранить Украину!" Порошенко поучаствовал в масштабном флешмобе ко Дню флага. Яркие фото и видео

В Киеве в пятницу, 23 августа, прошел флешмоб, посвященный Дню Государственного флага Украины.

Около тысячи жителей собрались на Михайловской площади, пишет "Интерфакс-Украина". К ним присоединился пятый президент Украины Петр Порошенко (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Кроме того, в акции приняли участие также избранные депутаты Верховной Рады 9-го созыва София Федина, Михаил Забродский, директор Украинского антарктического центра Евгений Дикий, а также ряд общественных деятелей.

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Порошенко поучаствовал во флешмобе ко Дню флага Telegram-канал Петра Порошенко

Киевляне принесли с собой флаги разных форматов и размеров. Накинул свой на плечи и Порошенко.

Политик обратился к собравшимся украинцам, обратив внимание на ослабевание международной солидарности с Украиной в ее противостоянии российской агрессии, которое наблюдается в настоящее время.

"К сожалению, сейчас она становится слабее. Появляются разговоры, что они уже сейчас пригласят назад Россию в "Большую восьмерку", появляется разговор и даже действия, что Россию возвращают в ПАСЕ, делают все, чтобы разрушить все, что сделали мы, мы с вами. И это не вопрос политики, это не вопрос того, что это кто-то пытается натянуть на себя одеяло. Мы должны сохранить Украину, мы должны сохранить место Украины в мире", – отметил он.

Порошенко также подчеркнул важность лозунга "Ничего про Украину без Украины".

Порошенко поучаствовал во флешмобе ко Дню флага Пресс-служба "Европейской Солидарности"

Порошенко пришел на флешмоб ко Дню флага Пресс-служба "Европейской Солидарности"

Порошенко на флешмобе ко Дню флага в Киеве Пресс-служба "Европейской Солидарности"

"Мы должны точно влиять на то, какая судьба ждет наш народ, наши Вооруженные силы, нашу церковь, наш язык, нашу страну. Мы все ее очень любим. И после такой цены, которая была уплачена в этом месте мы с вами должны сделать все, чтобы всегда в сердце держать Украину, для того, чтобы День флага всегда был настоящим народным праздником 23 августа", – заявил он.

Участники флешмоба ровно в 19:19 одновременно проскандировали: "Слава Украине!" – "Героям Слава!".

Примечательно, что флешмоб в таком же формате прошел благодаря организации "Слава громад" и в других городах Украины: Виннице, Ивано-Франковске, Сумах, Тернополе, Черновцах, Хмельницком, Харькове, Краматорске, Запорожье, Коломые, Кропивницком и Черкассах.

Флешмоб ко Дню флага в Киеве Пресс-служба "Европейской Солидарности"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезды трогательно поздравили Украину с Днем Государственного флага.

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