Москаль ушел из партии Порошенко: заявление

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль объявил о выходе из партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

На его официальном сайте обнародовано заявление, которое подано в Центральный совет политсилы БПП "Солидарность". Читайте подробности о съезде партии Порошенко в нашем материале.

"Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". Также сообщаю, что слагаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность", – сказано в заявлении.

Петр Порошенко и Геннадий Москаль пресс-служба АП

Заявление Москаля

Напомним, что из БПП вышел народный депутат Александр Грановский, который решил начать самостоятельную политическую карьеру.

Такое же решение принял Игорь Кононенко, чтобы "уступить свое место в партийном списке новым политикам, биография которых будет писаться на чистом листе".

Кроме того, премьер-министр Владимир Гройсман покинул Порошенко, потому что собрался пойти на досрочные парламентские выборы самостоятельно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность") 31 мая.

Партия также существенно обновила состав центрального совета и президиума . В руководящие органы вошли известные общественные активисты, волонтеры, ветераны АТО, журналисты, эксперты. В частности, волонтер, голос львовского Евромайдана, доцент Львовского университета София Федина; ветеран АТО, боец 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады аэромобильных войск Александр Погребинский; первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко; тележурналист Виталий Гайдукевич; основатель группы волонтеров "Крылья Феникса" Юрий Бирюков.

4 июня "Европейская солидарность" официально присоединилась к семье Европейской народной партии. ЕНП – это объединенная общеевропейская политическая партия, объединяющая национальные христианско-демократические и консервативные партии. ЕНП является крупнейшим общеевропейским партийным объединением Европы и после последних выборов в Европарламент сохранила за собой большинство.

Порошенко заявил, что его партия будет реализовывать на практике принцип равенства мужчин и женщин.

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