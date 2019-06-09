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Москаль ушел из партии Порошенко: заявление

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Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль объявил о выходе из партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

На его официальном сайте обнародовано заявление, которое подано в Центральный совет политсилы БПП "Солидарность". Читайте подробности о съезде партии Порошенко в нашем материале.

"Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". Также сообщаю, что слагаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность", – сказано в заявлении.

Петр Порошенко и Геннадий Москаль

Петр Порошенко и Геннадий Москаль

пресс-служба АП

Заявление Москаля

Заявление Москаля

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Напомним, что из БПП вышел народный депутат Александр Грановский, который решил начать самостоятельную политическую карьеру.

Такое же решение принял Игорь Кононенко, чтобы "уступить свое место в партийном списке новым политикам, биография которых будет писаться на чистом листе".

Кроме того, премьер-министр Владимир Гройсман покинул Порошенко, потому что собрался пойти на досрочные парламентские выборы самостоятельно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность") 31 мая.

  • Партия также существенно обновила состав центрального совета и президиума. В руководящие органы вошли известные общественные активисты, волонтеры, ветераны АТО, журналисты, эксперты. В частности, волонтер, голос львовского Евромайдана, доцент Львовского университета София Федина; ветеран АТО, боец 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады аэромобильных войск Александр Погребинский; первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко; тележурналист Виталий Гайдукевич; основатель группы волонтеров "Крылья Феникса" Юрий Бирюков.

  • 4 июня "Европейская солидарность" официально присоединилась к семье Европейской народной партии. ЕНП – это объединенная общеевропейская политическая партия, объединяющая национальные христианско-демократические и консервативные партии. ЕНП является крупнейшим общеевропейским партийным объединением Европы и после последних выборов в Европарламент сохранила за собой большинство.

  • Порошенко заявил, что его партия будет реализовывать на практике принцип равенства мужчин и женщин.

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Персоны
Геннадий МоскальПетр Порошенко
Место
Украина
Теги
политикаПартия "Европейская солидарность"
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