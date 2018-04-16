Налог на "старость" и расценки ЕС: в Раде готовят сюрприз владельцам евроавто

В Верховной Раде Украины готовится новый подход к решению проблемы авто на еврономерах.

"Мы понимаем, что эта проблема назревала, когда государство захотело двойную, тройную цену за автомобиль и за лоббирование различных компаний, автодилеров и производителей, которые подталкивали людей покупать новые машины, и ввели эти пиратские акцизы. Поэтому люди нашли лазейку и начали возить авто на еврономерах", – сказал в комментарии "Обозревателю" народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Роберт Горват.

По его словам, решить проблему поможет уплата налогов, которая не была бы намного меньше, как оплатили люди, которые ввозили авто в легальный способ.

"Не может идти государство на встречу нарушителям закона. Поэтому я вижу это следующим образом: должны заезжать все автомобили: Евро-2, Евро-3, Евро-4, но мы должны ввести определенный "налог на старость". Если ты хочешь ввезти машину 1991 года, которая стоит 500 евро за границу, уплаты 1500 евро акцизом. Я думаю, что к осени подготовим такой законопроект. Чем новее машина, тем дешевле акциз", – пояснил нардеп.

Планируется установить растаможку на уровне 30% от цены авто, "условно купил за $10 тыс., еще 30% и имеешь автомобиль". Примерно такие же расценки существуют по всему ЕС.

Вместе с тем предлагается исправить законопроектом некоторые недостатки уже принятого закона №3251, в частности, дать возможность легализовать свою машину владельцам авто, которые выпущены до 2010 года, что сейчас запрещено.

"Мы отшлифуем возможность легализовать эти авто по закону, который я подам. Конечно, там еще будут предохранители, которые мы применим в налоговом и таможенном кодексах, из-за которых их можно было завозить и говорить, что на авто с иностранной регистрацией можно ездить по украинским дорогам", – добавил он.

Как ранее сообщал "Обозреватель", в Украине усилят контроль за авто на еврономерах, об этом свидетельствует часть обнародованного законопроекта.