Кулеба – о политике умиротворения: Россия хочет не "ДНР" и "ЛНР", и даже не Крым

России на самом деле не нужны "ДНР" и "ЛНР", и даже Крым. Она хочет, чтобы изменилась вся Украина.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Прямого", высказавшись относительно политики умиротворения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Политика умиротворения в отношении России не стоит в повестке дня украинской внешней политики. Есть политика поиска решений. Но умиротворение предусматривает, что ты отдаешь агрессору то, что он хочет в обмен на то, чтобы он не просил ничего больше. И это совершенно не наша политика. Потому что мы знаем, что хочет Россия", – заявил Кулеба.

Он заверил, что есть ряд вопросов, в которых Украина категорически отстаивает свою позицию, и не пойдет на уступки.

"Она хочет на самом деле не "ДНР", не "ЛНР" и даже не Крым, а она хочет, чтобы изменилась вся Украина. И мы на это не идем. Россия хочет проводить выборы, сохраняя полный контроль над участком границы. Мы на это не идем. Есть куча вопросов, где мы абсолютно категоричны... и это наиболее важные вопросы, где мы ни в коем случае не идем на это", – заявил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кулеба считает, что Украина должна вести диалог с главой России для продвижения переговоров по Донбассу. Он отметил, что "конечные решения принимает лично Путин".

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