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Кто вернет Крым Украине: известный адвокат назвал возможное имя

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Крымский полуостров Украине вернет следующий президент России, который придет после Владимира Путина.

Это может быть нынешний мэр Москвы Сергей Собянин, заявил российский адвокат Илья Новиков в эфире программы "Рандеву" с Яниной Соколовой на "5 канале" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Путин, пока жив, не согласится на любое решение по Крыму. Крым, по моему мнению, отдаст (Украине. – Ред.) любой человек, который придет после Путина. Кто бы это ни был. Это может быть новый Медведев. Многие считают, что это может быть нынешний мэр Москвы Собянин, который его преемник будущий", – сказал Новиков.

По его словам, "если Украина не потеряет свои позиции, как субъект европейской политики, любой президент РФ вынужден будет решать вопрос Крыма, но не Путин".

Кто вернет Крым Украине: известный адвокат назвал возможное имя
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Кто вернет Крым Украине: известный адвокат назвал возможное имя

"Для Путина это принципиально. Если бы не было Крыма, он бы не продержался у власти до сегодняшнего дня. Это для него последний бастион, он его не оставит", – подчеркнул адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму возникли новые проблемы – в городах нет воды, а возмущенные жители пишут письма с жалобами Путину.

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Илья НовиковВладимир ПутинЯнина Соколова
Место
Украина
Тег
Крым
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Ошибочка в расчетах, приплюсуйте 6 лет премьером.
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Serov Oleg
Serov Oleg
где откопали этого идиота адвоката?впрочем,в гостях у клинической дуры янины это нормально...
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Георгійович Сергій
Георгійович Сергій
Крим по міжнародним документам це Україна,територіальна цілістність країни звичайно повинна буди відновлена,але путінська Гестапівщина настільки зас..ала і виглядозмінила півострів що відпочинок у колишньому курорті можна порівняти хіба що з "корисним" відпочинком у Чернобилі,каналізації Криму виведені прямо в море навіть у відкритому вигляді,гівно пливе по пляжах,хімічна зброя часів Другої Вітчизняної війни витікає з 1200 бочок затоплених по усьому ЧПК то на-біса українцям такий відпочинок та ще й з немотивованими цінами,за таких умов навіть лаптєкопитні довго не витримують і більше одного разу не приїздять у повернуту в рідну ГОВЕНЬ клоаку.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Георгійович Сергій, для хрюканья есть свиномовная часть сайта. Go there
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