Кто вернет Крым Украине: известный адвокат назвал возможное имя

Крымский полуостров Украине вернет следующий президент России, который придет после Владимира Путина.

Это может быть нынешний мэр Москвы Сергей Собянин, заявил российский адвокат Илья Новиков в эфире программы "Рандеву" с Яниной Соколовой на "5 канале" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Путин, пока жив, не согласится на любое решение по Крыму. Крым, по моему мнению, отдаст (Украине. – Ред.) любой человек, который придет после Путина. Кто бы это ни был. Это может быть новый Медведев. Многие считают, что это может быть нынешний мэр Москвы Собянин, который его преемник будущий", – сказал Новиков.

По его словам, "если Украина не потеряет свои позиции, как субъект европейской политики, любой президент РФ вынужден будет решать вопрос Крыма, но не Путин".

"Для Путина это принципиально. Если бы не было Крыма, он бы не продержался у власти до сегодняшнего дня. Это для него последний бастион, он его не оставит", – подчеркнул адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму возникли новые проблемы – в городах нет воды, а возмущенные жители пишут письма с жалобами Путину.

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