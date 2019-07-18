Кандидата в нардепы на 216 округе Киева Юсова поддержали известные журналисты и общественные деятели

Лидеры мнения, жители киевского избирательного округа № 216, где было возбуждено дело в отношении подкупа избирателей со стороны кандидата Виталия Павлика, в соцсетях сплотились вокруг единственного кандидата от демократических сил Андрея Юсова.

В частности, поддержку Юсову выразил историк и журналист Вахтанг Кипиани на своей странице в Facebook.

За кандидата от демократических сил решил проголосовать и журналист Богдан Буткевич. Об этом он сообщил в соцсети.

Андрей Юсов Facebook Андрея Юсова

Общественные деятели Тарас Шамайда и Ярослав Юрчишин поддержали Юсова в обсуждениях, за кого голосовать на мажоритарных округах. К ним присоединился и общественный деятель Дмитрий Лубкин, который написал пост на своей странице в Facebook, и другие пользователи соцсети.

Также Юсова поддержал известный журналист Андрей Булгаров. Он написал на своей странице в Facebook, что был знаком с ним и раньше и мнение о кандидате не изменилось с момента первой встречи.

"Я подтверждаю его профессионализм, порядочность, честность, искренность и патриотизм... Поэтому, уважаемые соседи по 216-ом, вы имеете своего кандидата", – добавил Булгаров.

Комментарии Тараса Шамайды и Ярослава Юрчишина Скриншот

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