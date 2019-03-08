Гриценко назвал своего кандидата на должность генпрокурора Украины

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко назвал Давида Сакварелидзе своим кандидатом на должность Генерального прокурора Украины.

"Это человек, который показал нулевую толерантность к коррупции. Который в отличии от нынешней балаболки имеет юридический диплом, который знает что такое закон, рамки закона. И он будет обеспечивать не мои указания, как президента, а держать ту планку правоохранительного органа, которая сейчас необходима стране. Он не будет покрывать Розенблатов, Пашинских, Свинарчуков, Гладковских и любых Порошенков. Он будет заниматься только делом — держать планку закона в границах своих полномочий. В этом я абсолютно уверен", — заявил Гриценко в прямом эфире телеканала ZIK..

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Давид Сакварелидзе

Кроме того, Гриценко заявил, что Сакварелидзе согласился с его предложением.

"Ранее я уже назвал имена министра обороны - им стал Иван Апаршин, министра иностранных дел - Светлану Залищук, руководителя НБУ - Александра Савченко и председателя СБУ - Виктора Трепака", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, социологи уверены, что Гриценко становится лидером в первом туре президентских выборов.

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