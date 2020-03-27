Зеленский рассказал, сколько Украина получит от МВФ и на что пойдут ради кредита

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить от МВФ 8 млрд долларов в рамках новой трехлетней программы. Ради этого Верховная Рада должна принять закон о банках и запустить рынок земли.

Об этом он рассказал журналистам после заседания фракции "Слуга народа" 27 марта в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве, передает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Владимир Зеленский

Зеленский сообщил, что помощь Украине обещал Азербайджан, переговоры ведутся также с Канадой. Президент отметил, что правительство пойдет на некоторый компромисс касательно отмены моратория на рынок земли. Президент надеется, что закон будет принят 30 марта, когда Верховная Рада соберется на досрочную сессию.

Что должна принять Верховная Рада ради кредита от МВФ:

закон "О рынке земли". В нем, в частности, сократили норму по максимальному объему земли, которую могут продать "в одни" руки. Если раньше норма должна была составлять до 10 тыс. га, по новым правилам – всего 100 га до 2024-го.

новый закон о банках. Он приведет к тому, что ПриватБанк никогда не вернут бывшим собственникам, а компенсацию будет получить сложно.Соответствующий законопроект уже согласован и внесен в Раду. Ключевое новшество: чтобы получить компенсацию за незаконное закрытие или национализацию банка, бывшим собственникам придется доказать, что они понесли ущерб. А если окажется, что обязательства (пассивы) банка превышали их активы, получить компенсацию будет крайне сложно.

Как стало известно OBOZREVATEL, в случае принятия двух законов, Украина получит транш около $2 млрд уже в апреле 2020-го. Общая кредитная программа на $8 млрд рассчитана на 3 года с кредитной ставкой в 3%. Хорошая новость – перед вторым траншем не нужно будет принимать новые законы.

"Никто не хочет дефолта, поэтому депутаты меня поддержат", – сказал Зеленский. Приоритетом, по словам президента, являются изменения в государственный бюджет из-за коронавируса.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина практически полностью выполнила свои обязательства перед МВФ по новой программе.

В МВФ заявили, что в случае принятия в Украине законов о банках и о земельной реформе страна получит даже больший кредит, чем предполагалось.

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