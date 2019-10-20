Ему лучше не быть уже нардепом — Коломойский отреагировал на скандал с Медяником

Бизнесмен Игорь Коломойский рассказал о своих взаимоотношениях со скандальным нардепом от "Слуги народа" Вячеславом Медяником. Как известно, на днях мажоритарщика от Днепра поймали за "решением вопросов с прокурорами" во время заседания Верховной Рады.

"Это не наш человек. За последнюю неделю он был замешан в трёх коррупционных скандалах, которые скоро, на следующей неделе, будут громко заявлены. Совет ему — сложить полномочия и, в лучшем случае, уйти в отставку. Из того, что я слышал и знаю, ему лучше не быть уже народным депутатом", — сказал Игорь Коломойский.

Сообщения некоторых СМИ о том, что Медяник является протеже Коломойского, олигарх назвал враньем. При этом издание "Страна.ua" выдало материал, в котором анонимный источник из партии "Слуга народа" рассказал о "звонке Коломойского", после которого Медяника не станут исключать из фракции. По этой информации нардепу грозит лишь дисциплинарное взыскание или лишение зарплаты.

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