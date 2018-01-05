Должок имеется: на скандального нардепа и его супругу подали в суд

Бизнесмен Игорь Линчевский обратился с иском в Печерский районный суд Киева с требованием к народному депутату от "Народного фронта" Евгению Дейдею вернуть задолженность.

Об этом свидетельствуют данные Государственной судебной администрации Украины, передает "24".

Кроме Евгения Дейдея, ответчиком по делу является и его жена Инга. Иск подан 23 октября 2017 года, однако производство пока не открыто.

Именно Игоря Линчевского, который является его однопартийцем, Евгений Дейдей указал как лицо, у которого одолжил 3,5 миллиона гривен, когда Генпрокуратура и НАБУ заподозрила депутата в незаконном обогащении на 5 миллионов гривен.

За последние 9 лет нардеп вместе с женой заработали 1,5 миллиона гривен. В то время в семье появился имущества на 6 миллионов гривен. С 2016 года Дейдей приобрел 2 элитных внедорожники, стоимость которых более 3 миллионов гривен. И оба записаны на его жену.

Также жена нардепа имеет в собственности две элитные квартиры в Одессе. Журналисты нашли еще одну в Киеве площадью более 100 квадратных метров тоже в элитном районе.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в СМИ появилась информация о том, что Дейдей до того, как стать военным и пойти в политику был осужден за разбойное нападение.