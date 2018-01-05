УкрEngРус

Должок имеется: на скандального нардепа и его супругу подали в суд

4.1тЧитать новость на украинском

Бизнесмен Игорь Линчевский обратился с иском в Печерский районный суд Киева с требованием к народному депутату от "Народного фронта" Евгению Дейдею вернуть задолженность.

Об этом свидетельствуют данные Государственной судебной администрации Украины, передает "24".

Кроме Евгения Дейдея, ответчиком по делу является и его жена Инга. Иск подан 23 октября 2017 года, однако производство пока не открыто.

Новости
Премия "Страуса": "Малоросс" Захарченко, Путин и сын Грозного, а также раненый Дейдей

Именно Игоря Линчевского, который является его однопартийцем, Евгений Дейдей указал как лицо, у которого одолжил 3,5 миллиона гривен, когда Генпрокуратура и НАБУ заподозрила депутата в незаконном обогащении на 5 миллионов гривен.

За последние 9 лет нардеп вместе с женой заработали 1,5 миллиона гривен. В то время в семье появился имущества на 6 миллионов гривен. С 2016 года Дейдей приобрел 2 элитных внедорожники, стоимость которых более 3 миллионов гривен. И оба записаны на его жену.

Новости
Ждем наступления: Дейдей рассказал о планах террористов "освобождать" Авдеевку

Также жена нардепа имеет в собственности две элитные квартиры в Одессе. Журналисты нашли еще одну в Киеве площадью более 100 квадратных метров тоже в элитном районе.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в СМИ появилась информация о том, что Дейдей до того, как стать военным и пойти в политику был осужден за разбойное нападение.

Персона
Евгений Дейдей
Объекты
Верховная Рада УкраиныНародный фронт
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости