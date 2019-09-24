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24 сентября • обновлено в 15:47
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"Добивайте Украину": заявление Верещук о НАТО расценили как "сигнал Путину"

2.6т Читать материал на украинском

Глава Общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж раскритиковал заявление народного депутата от "Слуги народа" Ирины Верещук о том, что "Украину не ждут в Альянсе".

"Разговоры о прекращении сотрудничества с НАТО или о том, что "нас туда не берут" – это такой сигнал Путину, мол, "добивайте нас до конца". По-другому я это не назову", – подчеркнул Джердж в эфире ObozTV.

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По словам эксперта, сотрудничество со странами-членами НАТО – это усиление национальной безопасности Украины, которой сейчас важно не оставаться один на один с Россией.

"Та помощь, которую НАТО предоставляет сегодня, это огромная поддержка", – отметил он.

"Российская Федерация видит, что идет такое сотрудничество, что это союзники. В этом сила таких отношений для Украины", – добавил Джердж.

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По его мнению, без участия международных партнеров любые двусторонние переговоры Киева и Москвы могут привести к поражению Украины.

"У России намного больше опыта в интригах, обмане, деструкции, диверсии… Поэтому смешно будет смотреть на отдельные переговоры двух президентов Украины и России", – считает Джердж.

"В России 72 центра психологических, гибридных, диверсионных, специальных операций, которые в основном работают против Украины. Что этому может противопоставить Украина? Когда тут нет даже общей позиции между органами власти, общественными организациями и независимыми экспертами... Нам очень важно не оставаться один на один с РФ", – констатировал он.

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nato.int

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Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Ирина Верещук Сергей Джердж
Место
Украина
Теги
НАТО Партия Слуга народа
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70rus xxx
70rus xxx
А в чем Иринка не права,разве ждут.Хотя,есть такое понятие-ожидание лучше,чем результат.Вот этим пользуйтесь и наслаждайтесь.
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
70rus xxx, Главное что украинцы хотят и это приписано в конституции Украины,а отдельным ...... можно вежливо попросить чтобы пасть свою прикрыли.
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Petrov Valery
Petrov Valery
Хочу успокоить украинцев - они давно в НАТО! С 2014-го. Натовцы чувствуют себя на этой территории, как у себя дома. Значит, они у себя дома. Конечно, без обязательств защиты этой земли. Зачем им это?
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Да не слушайте вы никого. В конституции закрепили вступление Украины в НАТО, закрепили. И всё, точка! Обязаны сцyко принять.
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Petrov Valery
Petrov Valery
Pavlov Dmitry, а как часто в Украине переписывают конституцию?
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