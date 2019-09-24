"Добивайте Украину": заявление Верещук о НАТО расценили как "сигнал Путину"

Глава Общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж раскритиковал заявление народного депутата от "Слуги народа" Ирины Верещук о том, что "Украину не ждут в Альянсе".

"Разговоры о прекращении сотрудничества с НАТО или о том, что "нас туда не берут" – это такой сигнал Путину, мол, "добивайте нас до конца". По-другому я это не назову", – подчеркнул Джердж в эфире ObozTV.

По словам эксперта, сотрудничество со странами-членами НАТО – это усиление национальной безопасности Украины, которой сейчас важно не оставаться один на один с Россией.

"Та помощь, которую НАТО предоставляет сегодня, это огромная поддержка", – отметил он.

"Российская Федерация видит, что идет такое сотрудничество, что это союзники. В этом сила таких отношений для Украины", – добавил Джердж.

По его мнению, без участия международных партнеров любые двусторонние переговоры Киева и Москвы могут привести к поражению Украины.

"У России намного больше опыта в интригах, обмане, деструкции, диверсии… Поэтому смешно будет смотреть на отдельные переговоры двух президентов Украины и России", – считает Джердж.

"В России 72 центра психологических, гибридных, диверсионных, специальных операций, которые в основном работают против Украины. Что этому может противопоставить Украина? Когда тут нет даже общей позиции между органами власти, общественными организациями и независимыми экспертами... Нам очень важно не оставаться один на один с РФ", – констатировал он.

Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече 4 июня nato.int

Как писал OBOZREVATEL:

Нардеп от "Слуги народа" и глава комитета Рады по госбезопасности Ирина Верещук сделала громкое заявление о том, что Украине нужно пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступления в Альянс.

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил курс Украины в Европейский Союз и НАТО.

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