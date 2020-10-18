13 октября Президент Владимир Зеленский объявил о проведении всенародного опроса общественного мнения 25 октября на избирательных участках. Этот факт оказался неожиданностью для многих, хотя сама идея циркулировала более 2 месяцев в информационном пространстве, кулуарах парламента и других кабинетах, – пишет Ольга Айвазовская для Радио Свобода.

Депутаты президентской фракции еще в начале сентября сознательно провалили пакет изменений и важных поправок в Избирательный кодекс, среди которых были и антиковидные мероприятия, процедурные новации, из-за неготовности других фракций и групп поддержать предоставление полномочий Центральной избирательной комиссии организовывать опросы общественного мнения.

Эта норма настолько была важной для власти, что руководители фракции и партии большинства не просто не поддержали законопроект в первом чтении, а сознательно и открыто голосовали против, хотя были авторами всего пакета изменений. Именно тогда стало понятно, насколько в рамках политической предвыборной борьбы идея опроса важна. Вероятно, фокус-групповые исследования, которые на регулярной основе проводят все реальные политические игроки, свидетельствовали о повышении явки, а то и рейтинга политсилы, по сравнению с обычными методами и средствами проведения агитации.

Президентская сила нуждается в конвертации рейтинга главы государства в собственный, поэтому его участие в местных выборах стало самоцелью.

В августе-сентябре Владимир Зеленский активно посещал регионы с рабочими визитами, во время которых представил кандидатов из списка партии "Слуга народа", а в октябре началась новая эпопея с опросом-challenge.

Избирательное законодательство дает исчерпывающий перечень участников избирательного процесса, которые имеют право присутствовать в помещении для голосования, с целью реализации своих прав и исполнения обязанностей. Конечно, интервьюирование на избирательном участке было бы внезаконным и побудило другие стороны к противодействию. Но достаточно оперативно Офис президента и нардепы объяснили, что опрос будет проходить на улице, не за бюджетные средства и без привлечения членов комиссий.

Впрочем, это не исчерпало предмета проблемы, которая заключается в том, что президент является гарантом Конституции Украины. Мероприятие, которое имеет элементы предвыборной агитации, должны финансироваться исключительно из ресурсов избирательных фондов, а не третьей стороны.

Гражданская сеть "Опора" не только наблюдает за выборами, но и анализирует политические события через призму лучших международных и судебных практик. Президент Украины обладает исключительно теми полномочиями, которые определены Конституцией, в том числе, закрепленными в ст. 106, среди которых правовая возможность объявления (инициирования) всеукраинского опроса не предусмотрена.

Такой подход к пониманию принципа исчерпаемости конституционных полномочий продемонстрирован и в одном из последних решений Конституционного суда Украины от 16 сентября 2020 года N 11-р/2020.

Вместе с тем, в особом мнении к этому решению судья КСУ В.В. Лемак отмечает, что президент Украины в разрезе доктрины "inherent powers" осуществляет и другие полномочия, вытекающие из органической сути и конституционной роли президента, если при этом они являются законными и не противоречат фундаментальным конституционным принципам (разделения власти, демократии, уважения к правам человека).

Несмотря на конституционную природу института президента как гаранта прав и свобод человека и гражданина, кто-то, возможно, предполагает инициирование такого опроса как реализацию принципа народовластия. Однако, как отмечает судья, доктрина "inherent powers" предостерегает от слишком широкого и произвольного ее понимания и превращения в способ манипулирования конституционными нормами, что может создать угрозу для сути Конституции Украины (идеи ограничения публичной власти для защиты прав человека).

Наиболее приближенным здесь есть полномочие в сфере народовластия относительно провозглашения всеукраинского референдума по народной инициативе. Однако, поскольку оно сформулировано четко и не содержит открытых формулировок, президент соответствии с Основным законом не вправе объявить или инициировать проведение опроса общества таким образом.

Вместе с тем, при отсутствии какого-либо правового регулирования порядка объявления (инициирования) главой государства и проведения такого опроса как на конституционном, так и законодательном уровне, такие действия президента могут свидетельствовать о возможном выходе за пределы определенных Конституцией полномочий.

Международные стандарты также требуют от должностных лиц равноудаленности от всех политических сил на выборах. Такая позиция обеспечивает базовый принцип честных и свободных выборов – равные условия для всех кандидатов и партий.

Даже если не будет открыто использоваться агитационная риторика в день голосования, или брендированные материалы и одежда для "волонтеров", а этого, убеждена, не будет, то элементы скрытых призывов уже присутствуют и в видеоматериалах с участием президента. Слоган "Украина – это ты" используется как на билбордах кандидатов партии "Слуга народа", так и подчеркнуто звучит в обращениях президента.

Владимир Зеленский, который в рабочее время с использованием ресурсов собственного Офиса, с привлечением работников этого учреждения, говорит с народом лозунгами одной политической партии, подвергает себя критике в злоупотреблении административным ресурсом.

Сначала он стал полноценным субъектом избирательного процесса, впоследствии – изменил повестку дня кампании, заставив оппонентов обсуждать факт проведения опроса и содержание самих вопросов, впоследствии – будет отвечать за конечный результат. Вопросы уже озвучены открыто и они являются типичными популистскими. Популизм в хорошем смысле способствует инклюзии, привлечению граждан к политическим процессам, в плохом – упрощает мировосприятие до простых решений, которые никогда не конвертируются в успешные реформы или процессы построения государства.

Поэтому хотелось бы призвать главу государства быть над этим политическим циклом. А если уж он на ТЫ с нами, то "Опора" подготовила свои рекомендации президенту:

На основании статьи 102 Конституции Украины обеспечить избирательные права граждан Украины, демонстрируя на публичном уровне одинаковое отношение к гражданам с различными политическими позициями и взглядами.

Гарантировать, что деятельность президента Украины, других должностных лиц, органов власти осуществляется только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины. Эти гарантии очень важны для обеспечения конкурентности избирательного процесса, а также политического процесса в целом.

Оперативно обнародовать полную методологию организации и проведения опроса, инициированного президентом Украины, с целью предоставления возможности правительственным и неправительственным институтам прогнозировать его влияние на законный ход местных выборов, обеспечение правопорядка и мер по противодействию распространению COVID-19.

Предупредить использование бюджетных ресурсов на проведение соответствующего опроса в любой форме (прямой или косвенной), а также обеспечить полную прозрачность источников финансирования инициативы.

Не допустить проведения предвыборной агитации в пользу субъектов избирательного процесса при организации опроса в период до и в день голосования. В случае проведения такой агитации будут нарушены ключевые требования украинского законодательства относительно равенства возможностей кандидатов, прозрачности финансирования их предвыборных кампаний.

Отказаться от уже имеющейся практики использования лозунгов, положений предвыборной программы партии "Слуга народа" или любой другой политической силы, ее местной организации во время продвижения, организации и проведения опроса по инициативе президента Украины.

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