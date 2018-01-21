Без конкурсов: в ГПУ предложили оригинальный способ борьбы с коррупцией

В Украине нужно создать Антикоррупционный фонд, деньги из которого шли бы лицам, которые "сдавали" бы коррупционеров.

Такую инициативу на своей странице в Facebook озвучил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрея Лысенко

"Если из стотысячных зарплат, премий, многомиллионных затрат на офисы, авто, спецапаратуру и смешных тайных агентов создать Антикоррупционный Фонд, то неравнодушные люди и просто заинтересованные стукачи за умеренное вознаграждение сдадут с железобетонной фактурой всех коррупционеров", — написал он.

Для популяризации такого "фонда", Лысенко предложил распространять в СМИ тарифы на "сдачу".

Напомним, под конец 7-й сессии Верховная Рада отказалась браться за Антикоррупционный суд.