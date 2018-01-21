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Без конкурсов: в ГПУ предложили оригинальный способ борьбы с коррупцией

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В Украине нужно создать Антикоррупционный фонд, деньги из которого шли бы лицам, которые "сдавали" бы коррупционеров.

Такую инициативу на своей странице в Facebook озвучил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрея Лысенко

"Если из стотысячных зарплат, премий, многомиллионных затрат на офисы, авто, спецапаратуру и смешных тайных агентов создать Антикоррупционный Фонд, то неравнодушные люди и просто заинтересованные стукачи за умеренное вознаграждение сдадут с железобетонной фактурой всех коррупционеров", — написал он.

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Для популяризации такого "фонда", Лысенко предложил распространять в СМИ тарифы на "сдачу".

Напомним, под конец 7-й сессии Верховная Рада отказалась браться за Антикоррупционный суд.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Андрей Лысенко
Место
Украина
Объект
Генеральная прокуратура Украины
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