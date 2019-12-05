Украинцам разрешат пересаживать органы: чего ждать от кардинального решения Рады

До 2021 года в Украине запустят полноценную систему трансплантации органов. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2457 - в нем прописано создание базы доноров и автоматизация их поиска.

Что даст новый закон и как теперь будут искать органы на пересадку - разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Система трансплантации заработает до 1 января 2021 года;

Будет создано две базы данных доноров и реципиентов: с органами и с гемопоэтическими стволовыми клетками;

Поиск пар донор-реципиент будет происходить автоматически;

Контроль за сферой трансплантации будет осуществлять новый орган - Координационный центр трансплантации органов, тканей и клеток;

Благодаря созданию новых баз данных можно будет сотрудничать с иностранными клиниками и донорами;

Поиск доноров автоматизируют

Информацию о всевозможных донорах и реципиентах будут содержать две базы данных: Государственная система трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и Единственная государственная система трансплантации органов и тканей (ЕГСТ).

Обе они будут работать по схожим принципам - в каждой будет содержаться информация о том, какие органы или клетки могут отдать доноры и какие материалы нужны реципиентам. Если говорить более детально, то например в ЕГСТ можно будет найти следующую информацию:

разрешение или запрет человека (или его представителя) на посмертное донорство;

перечень анатомических материалов человека, предназначенных для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов

список живых доноров;

список реципиентов;

список людей, которым уже что-либо трансплантировали;

клиники и другие учреждения, где могут осуществить трансплантацию

перечень трансплант-координаторов;

Каждый раз, когда ведомости о состоянии потенциального донора и реципиента будут вноситься в любую из двух баз, будет производится поиск пар. Так смогут оперативно найти органы для тех, кто в них нуждается. Кроме того, поиск будет подбирать пары по множеству критериев - совместимость, степень экстренности трансплантации, расстояние между клиниками и так далее.

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Еще одним важным моментом является то, что благодаря этим системам появится возможность обмениваться органами с зарубежными институциями. Это решит проблему невозможности проведения некоторых операций, которые могут совершать только в Европе или других странах.

Украинские врачи уже готовы к нововведениям и ждут только "отмашки". В комментарии OBOZREVATEL директор Института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова, академик Василий Лазоришинец рассказал, что как только будет готова нормативно-правовая база, хирурги смогут осуществлять пересадку сердца.

"У нас подготовлены две бригады, которые готовы проводить две трансплантации сердца одновременно, и одна бригада по забору сердца. То есть, как только будет готова нормативная база, мы готовы делать и такие операции. Украинские хирурги готовы к этому - только дайте нам закон, и мы перевернем мир в области трансплантологии", - отмечает академик.

Новости Борис Тодуров о трансплантации в Украине

Новый орган для контроля пересадки органов

Заниматься контролем в этой сфере будет новый орган - Координационный центр трансплантации органов, тканей и клеток. Его сотрудники (трансплантат-координаторы) будут следить за пересадкой органов и тем, чтобы этот процесс не нарушал Закон.

Также, по согласию сторон, он может приглашать перенесших пересадку органов людей для дополнительных консультаций родственников донора и реципиента. Единственные операции, где такой сотрудник не понадобится - пересадка гемопоэтических стволовых клеток.

Трансплантат-координатором не может быть человек, связанный с реципиентом или же врач, который констатировал смерть донора, с которым он работает. Также, в образовательную программу для медиков добавят теорию и практику по теме трансплантат-координации.

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Что еще прописали в законе

Законопроект вводит и штрафы за нарушение процесса пересадки органов. За умышленное преступление, которое навредило человеку или сделало пересадку невозможной, предусмотрен штраф в 8500 гривен или три года тюрьмы.

Стоит отметить и то, что теперь передавать тело человека на донорские органы после смерти может не только он сам, но и его родственники. Но только в случае того, если это не противоречило воле умершего.

Сейчас законопроект готовят к рассмотрению во втором чтении, причем, по ускоренному процессу. Саму систему планируют запустить не позднее 1 января 2021 года, а до этого времени украинцы могут пользоваться данными в бумажных документах.

Если в Верховной Раде без политических интриг примут закон, то эта инициатива спасет тысячи жизни украинцев. Бувкально два месяца назад Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что приблизительно 5 тысяч человек нуждаются в трансплантации почки, печени и других органов.

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