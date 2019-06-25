Вот скажи.
О чем ты говорил на прошлой неделе с Макроном и Меркель, что большинство делегаций Франции и Германии проголосовали за Россию.
Знаю, не отвечай.
О том, что украинские женщины - это бренд!
Вот скажи.
Чем таким ты был занят вчера днем и вечером, чтобы публично не поддержать наших ребят там в ПАСЕ?
Чтобы не записать свой фирменный ролик к международному российскому лобби в твоём стиле:
- ДумайТе!
Знаю не отвечай.
Ты сутками планируешь дизайн прозрачного офиса и переезд за угол.
Вот скажи.
Чем ты был занят все утро, что на 10:00, через 8 часов после голосования и провала нашей международной коалиции за которую Ты, по своим конституционным обязанностям отвечаешь - ты до сих пор ни слова не сказал.
Нет.
Теперь уже не им - всем нам.
Знаю, не отвечай.
Был наверное в спортзале.
Я пол ночи не спал.
Следил за ситуацией в ПАСЕ.
Честно говоря.
После тотального ползучего реванша пророссийских сил внутри Украины, совсем не хотелось получить аналогичный реванш и на международной арене.
Уверен, не я один.
Весь Фейсбуке ещё со вчерашнего дня следит за бескомпромиссной битвой нашей делегации. Пусть тщетными, но отважными и дружными попыткам украинских ребят остановить этот пророссийский шабаш.
9:16.
Уже бывший Президент Украины Петр Порошенко делает однозначное заявление в Телеграмм относительно решения ПАСЕ
Но не он Президент Украины - Ты!
Я все понимаю.
Не та аура.
Не тот язык.
Не такой спортзал.
Не такая столица.
Не такое здание.
Слушай.
Хватит уже шаурмы и квартальных шуток.
Пора работать.
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