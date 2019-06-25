Вот скажи.

О чем ты говорил на прошлой неделе с Макроном и Меркель, что большинство делегаций Франции и Германии проголосовали за Россию.

Знаю, не отвечай.

О том, что украинские женщины - это бренд!

Вот скажи.

Чем таким ты был занят вчера днем и вечером, чтобы публично не поддержать наших ребят там в ПАСЕ?

Чтобы не записать свой фирменный ролик к международному российскому лобби в твоём стиле:

- ДумайТе!

Знаю не отвечай.

Ты сутками планируешь дизайн прозрачного офиса и переезд за угол.

Вот скажи.

Чем ты был занят все утро, что на 10:00, через 8 часов после голосования и провала нашей международной коалиции за которую Ты, по своим конституционным обязанностям отвечаешь - ты до сих пор ни слова не сказал.

Нет.

Теперь уже не им - всем нам.

Знаю, не отвечай.

Был наверное в спортзале.

Я пол ночи не спал.

Следил за ситуацией в ПАСЕ.

Честно говоря.

После тотального ползучего реванша пророссийских сил внутри Украины, совсем не хотелось получить аналогичный реванш и на международной арене.

Уверен, не я один.

Весь Фейсбуке ещё со вчерашнего дня следит за бескомпромиссной битвой нашей делегации. Пусть тщетными, но отважными и дружными попыткам украинских ребят остановить этот пророссийский шабаш.

9:16.

Уже бывший Президент Украины Петр Порошенко делает однозначное заявление в Телеграмм относительно решения ПАСЕ

Но не он Президент Украины - Ты!

Я все понимаю.

Не та аура.

Не тот язык.

Не такой спортзал.

Не такая столица.

Не такое здание.

Слушай.

Хватит уже шаурмы и квартальных шуток.

Пора работать.

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