Зеленский: США не предоставили нам гарантии безопасности

Власти США на данный момент не готовы предоставить Украине гарантии безопасности в необходимом объеме. При этом Штаты продолжают финансово и дипломатически поддерживать страну в войне, начатой Россией.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS. Отмечается, что глава государства выразил благодарность администрации Байдена за шаги, которые они предпринимают.

"Я бы хотел поблагодарить Соединенные Штаты и администрацию Байдена за поддержку со стороны обеих партий, за все, что они делают для нас. Но, тем не менее, Соединенные Штаты не предоставили нам гарантий безопасности. Это нужно понимать", – констатирует Зеленский.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Байден выразил готовность помогать Украине выиграть войну против Кремля.

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