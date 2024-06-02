Зеленский примет участие в саммите G7: заявление Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский будет участником саммита "Группы семи", проведение которого запланировано в городе Бриндизи на юге Италии 13-15 июня. Приедет ли он лично или же присоединится по видеосвязи, пока не уточняется.

Участие главы Украинского государства подтвердила итальянский премьер Джорджия Мелони, выступая перед журналистами на приеме в Квиринальском саду (Рим) по случаю Дня Республики. Об этом пишет ANSA.

В группу G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Мелони сказала, что на саммите будут присутствовать "по меньшей мере 15" стран и международных институтов, помимо лидеров государств "Большой семерки", а также Ватикана.

Ранее СМИ писали, что в Италию на встречу G7 приедет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Италия примет саммит "Группы семи", поскольку в этом году председательствует в G7. Среди ряда обсуждаемых тем будет и поддержка Украины, в частности использование замороженных санкциями активов Российской Федерации на Западе.

Как передавал OBOZ.UA, в начале мая в Bloomberg заявили, что Соединенные Штаты ведут переговоры с партнерами по "Большой семерке", чтобы создать группу союзников, которые окажут Украине помощь в размере 50 миллиардов долларов. Большинство средств могут взять с начисленных процентов от замороженных российских активов.

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