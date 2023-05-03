Зеленский подписал закон о запрете фейерверков в Украине: что предусматривает

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете в Украине фейерверков, петард и салютов. Решение вступит в силу через шесть месяцев.

Видео дня

Проект Закона №7438 опубликован на сайте Верховной Рады Украины. Документ вводит ряд ограничений на использование пиротехники в Украине.

В частности, вводится запрет:

– на использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4;

– продажа и/или передача любым способом фейерверков классов F2, F3, F4;

– продажа и/или передача любым способом фейерверков класса F1, лицам, не достигшим шестнадцати лет.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, он направлен на защиту уязвимых слоев населения и животных на законодательном уровне.

"Несмотря на военное положение и напряжение в обществе, некоторые граждане продолжают использовать пиротехнику даже в наиболее пострадавших от вооруженной агрессии России городах. В частности, в средствах массовой информации активно распространяется информация о запуске фейерверков в городе Буча Киевской области, в котором из-за оккупации и массовых обстрелов погибло большое количество людей", – аргументировали авторы документа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в декабре прошлого года в Киевской области запретили использовать и продавать пиротехнику и фейерверки. Это, в частности, касается как граждан, так и развлекательных заведений и ресторанов;

– в Святошинском районе Киева, в ночь с 23 на 24 марта, неизвестные запустили фейерверки. "Шутника" задержали правоохранители. Им оказался ранее судимый за незаконное хранение наркотиков 28-летний мужчина;

– в Харькове вечером 14 февраля мужчина запустил фейерверки во дворе жилого дома. По словам нарушителя, он хотел впечатлить девушку в День святого Валентина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!