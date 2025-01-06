Зеленский поделился мнением, пойдет ли снова в президенты

Президент Владимир Зеленский сказал, что решение о том, баллотироваться ли на второй срок, он будет принимать после завершения войны. В то же время, выборы состоятся только после отмены военного положения.

Видео дня

В разговоре с американским подкастером Лексом Фридманом глава государства отметил, что обсуждать выборы до окончания войны "нет смысла". В то же время, вопрос о возможном втором сроке на посту президента он будет обсуждать с семьей.

"Это очень сложный вопрос. Это зависит от того, как завершится эта война. Все зависит от того, чего люди хотят. В основном это зависит от людей, в первую очередь – от моей семьи", – пояснил президент.

Он добавил, что еще не было времени, чтобы обсудить этот вопрос в семейном кругу.

"Не было возможности, потому что сейчас мы об этом не думаем... Мы с семьей не задумывались над этим серьезно. Это же война. Как можно думать о том, что будет потом?! Это очень тяжело. Действительно, очень тяжело", – сказал Зеленский.

Также он объяснил, что действующее законодательство запрещает проведение выборов во время войны. Поэтому, вероятно, они будут проведены уже после того, как на территории страны отменят военное положение.

"Я считаю, что выборы состоятся сразу после отмены военного положения. Это предусмотрено законом, иначе парламенту придется менять законодательство, что будет крайне сложно, ведь общество выступает против. Мы хотим выборов, которым можно доверять", – Зеленский.

По его словам, 8,5 млн украинцев выехали за границу из-за российского вторжения, еще миллионы людей находятся на временно оккупированных территориях. И одна из важнейших проблем – обеспечить возможность голосования для миллиона военных.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский изложил свое видение мирных переговоров с Путиным. Он не согласится на разговор в трехстороннем формате – Трамп и Путин. Глава государства хочет, чтобы сначала состоялся его личный разговор с президентом США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!