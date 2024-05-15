Зеленский отменил запланированные визиты в Португалию и Испанию – CNN

Президент Украины Владимир Зеленский в конце текущей недели должен был совершить официальный визит в Испанию и Португалию. Однако эта поездка была отменена из-за "серьезной внутренней ситуации в Украине".

Об этом сообщает CNN Portugal. Издание предполагает, что причиной отмены заграничного визита Зеленского стало российское наступление и продвижение оккупационных войск на Харьковщине.

CNN напоминает, что однажды визит Зеленского на Пиренейский полуостров уже был перенесен. Сейчас это произошло во второй раз: посетить Португалию и Испанию президент Украины должен был в конце недели. Однако поездку в Киеве отменили, сославшись на "серьезную внутреннюю ситуацию в Украине".

Издание считает, что сделало невозможным заграничную поездку Зеленского наступление россиян на Харьковщине и то, что в ходе этого наступления оккупантам удается пусть и медленно, но продвигаться.

"Не сообщая более конкретных подробностей, делегация главы украинского государства, видимо, понимала, что сложная ситуация на нескольких линиях фронта, в частности в Харькове, делает нецелесообразным выезд за границу в это время. По сути Россия начинает оказывать все большее давление на второй по величине город Украины, захватив уже девять близлежащих локаций, Украина пытается сопротивляться любой ценой, но задержка поступления пакета военной помощи США осложняет это сопротивление", – говорится в сообщении.

Напомним, только накануне, 14 мая, в Испании подтвердили визит Зеленского на этой неделе. В Мадриде 17 мая украинского президента должен был принять испанский король Филипп VI, что подтвердили в королевском дворце.

Остальные "программы" визита правительство Испании не обнародовало, однако ожидалось, что президент Украины также подпишет двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности с премьер-министром Испании Педро Санчесом.