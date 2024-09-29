Зеленский о страшной трагедии Бабьего Яра: когда глаза мира закрыты, человечность проигрывает

В 83-ю годовщину трагедии Бабьего Яра президент Украины Владимир Зеленский почтил память всех жертв массовых расстрелов мирного населения нацистами в оккупированном Киеве во время Второй мировой войны. Он отметил, что самые ужасные преступления совершаются тогда, когда мир предпочитает не замечать зла, умалчивать и быть безразличным, вместо того, чтобы дать ему достойный отпор.

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Глава государства 29 сентября обратился к украинскому народу. Он напомнил о страшных событиях 83 лет назад в Киеве.

"29-30 сентября 1941 года, всего за два дня в Киеве нацисты расстреляли более 30 тысяч евреев. "Дорогой смерти" они гнали в овраг жителей города целыми семьями – мужчин, детей, женщин, беременных. Масштабы этого зла трудно постичь до сих пор", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что всего за время оккупации нацисты убили около 100 тысяч человек в Бабьем Яру, уничтожив фактически все еврейское сообщество Киева. Однако жертвами стали также представители других национальностей.

Бабий Яр – страшный символ того, что самые ужасные преступления совершаются тогда, когда мир выбирает не замечать, молчать, быть равнодушным, быть недостаточно решительным, чтобы дать злу достойный отпор. Когда глаза мира закрыты, человечность проигрывает. на которое способны режимы во главе с вождями, которые держатся на запугивании и насилии. В любое время они ничем не отличаются.

Мир должен стоять на страже человечности, жизни и справедливости, подчеркнул Владимир Зеленский.

"Надо защищаться от зла. Вечная память всем жертвам нацистов! Вечное осуждение каждому, кто виноват в убийствах в Бабьем Яру!" – заявил президент.

Напомним, 29 сентября 1941 года в Киеве фашистские войска начали массовые расстрелы еврейского населения украинской столицы, которое советские власти даже не попытались эвакуировать из города. OBOZ.UA вспоминает, как все началось и обнародовал воспоминания тех, кто чудом выжил в эти жуткие дни.

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