Зеленский: неделя была очень продуктивной, имеем историческое оборонное решение

Прошлая неделя для Украины была достаточно продуктивной. Наша армия получила новые оборонные пакеты, но самое важное – США приняли историческое решение о совместном производстве оружия и оборонных систем, в том числе и ПВО.

Об этом в вечернем обращении к украинцам 24 сентября говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что совсем недавно это было абсолютной фантастикой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Но станет реальностью. Мы сделаем это реальностью. Каждый, кто работает на государство", – отметил глава государства.

"У нас есть четкая перспектива – то, о чем уже договорились, – новой прочности Украины для недопущения повторения российских агрессий. Я благодарен президенту Байдену, всей его команде и каждому в Америке, кто ценит свободу и поддерживает Украину", – добавил Зеленский.

Видео дня

Кроме того, он отметил важность оборонных пакетов, о предоставлении которых объявили США и Канаду.

"От Соединенных Штатов – это артиллерия, необходимые снаряды, ракеты для "хаймарсов", ракеты для ПВО, дополнительные системы ПВО, тактические машины и еще некоторые другие виды оружия, которые заявят сами о себе на поле боя. От Канады имеем решение о длительной оборонной" поддержке. Объем – полмиллиарда долларов США. В частности, это "медеваки" – эвакуационные машины, которые очень нужны на фронте. Договорились о производстве и поставках", – сообщил президент.

Отдельно Зеленский поблагодарил правительство Канады за готовность выделить финансирование для музея Голодомора-геноцида, для достройки этого музея.

"Символично, что именно Канада поддержит Украину в защите исторической памяти", – отметил украинский лидер.

Кроме того, он рассказал о важных встречах в Вашингтоне, Конгрессе, во время которых услышал, что поддержка Украины сохранится.

"В целом в Америке прозвучало много морально сильных и важных позиций на разных уровнях – от самого высокого уровня до всех тех, с кем работала украинская делегация. Также и в Канаде. Четкое единство. Есть новые санкции против России, и будет еще больше санкционного давления", – отметил президент.

Ряда договоренностей достигла в США и Первая леди Елена Зеленская. Они касаются поддержки реабилитации ветеранов, доступа украинской культуры к ведущим музеям мира, защиты украинских детей во время войны.

"Украина представила в этом году в ООН видение реформы ключевого института ООН – Совета Безопасности. Совет Безопасности сейчас вообще не способен останавливать агрессии и реально возвращать мир из-за устаревшей системы вето, когда нет никакого ограничения для злоупотреблений агрессором правом вето. Это нужно менять", – убежден президент.

Традиционно он отметил украинских воинов, сражающихся на Востоке и Юге.

"5-я отдельная штурмовая бригада и 80-я отдельная ДШБ. Спасибо за прочность в боях в районе Клищиевки! 93-я отдельная механизированная бригада. Ребята, я вас благодарю! 15-я бригада оперативного назначения Нацгвардии и 71-я отдельная егерская бригада – благодарю вас за настоящую украинскую мощь в боях в районе Вербового… 116-я отдельная механизированная бригада – просто молодцы, ребята!" – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что о решении по передаче США ракет ATACMS объявят не СМИ, которые в последнее время посвящают этой теме многие статьи. Соответствующие полномочия имеют только два человека – Байден и Зеленский.

– Зеленский, возвращаясь с рабочего визита за границей, посетил польский Люблин. Он поблагодарил всю Польшу за поддержку и солидарность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!