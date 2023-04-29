Зеленский: мы собираемся забрать инициативу в войне

Украина приблизилась к новой волне войны, когда именно ее армия способна перехватить инициативу у оккупантов. Во многом такая возможность появилась благодаря успешному отражению атак противника Силами обороны, а также тем, что солдаты России с каждым днем все меньше мотивированы вести бои.

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Об этом рассказал глава государства Владимир Зеленский журналистам нескольких западных изданий. Политик твердо убежден, что новая тактика оккупантов не способна сохранить их прежние позиции, когда именно они диктовали условия.

"Это уже другая волна этой войны. Это непростая волна и для нас, потому что мы понимаем, что их упорство на поле боя, то, что было в начале, разбито нашими силами. И сегодня они окапываются, делают оборонительные рубежи и т.д. Это будет очень непросто для нас, но это уже вторая часть, это часть, в которой мы собираемся забрать инициативу в этой войне", – подчеркнул президент.

Он также отметил, что у захватчиков снижается мотивация воевать с украинскими солдатами и народом. Они понимают, что их отправляют буквально на убой, не обеспокоившись даже их способностью вести сражения.

"Россиянам не жалко тратить свои жизни, это их выбор. Они выбрали руководителя, а он выбрал их бросить на украинской земле. Но их войско демотивировано. Там есть еще некоторые группы людей, у которых есть какая-то мотивация. Однако мы видим и слышим, как они теряют мотивацию каждый день, как они боятся нас", – заключил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам гаранта, во время контрнаступления ВСУ удастся нанести поражение российской оккупационной армии. Также глава государства подчеркнул, что украинская армия может вернуть временно оккупированный Крым.

Зеленский подчеркнул, что когда Силы обороны приблизятся к административным границам Крыма, оккупанты будут убегать с полуострова. Глава государства сомневается в том, что Кремль решится применить ядерное оружие в ответ на деоккупацию этой территории.

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