Южанина – об отмене штрафов за неподачу отчетов о КИК: политики боятся показать состояние за рубежом

Решение Верховной Рады отменить штрафы за непредставление отчетов о контролируемых иностранных компаниях (КИК) было принято в интересах политиков и чиновников.

Об этом сообщила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина.

Как известно, недавно монобольшинство с депутатами фракций-сателлитов приняло изменения в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми украинские владельцы иностранных компаний до конца военного положения и шесть месяцев после этого не будут штрафоваться за непредставление отчетов о КИК.

Южанина сообщила, что узнала, что представлять отчет по КИК (контролируемым иностранным компаниям) было неудобно именно политикам и чиновникам.

"Почему неудобно? Потому что люди возмутятся, когда узнают, что они являются собственниками капиталов за пределами Украины, получают там доходы и не платят налоги в Украине с них", – пояснила Южанина.

Именно поэтому, по ее убеждению, штрафы за непредставление отчетов о таких компаниях отменены.

"Легче "снести" закон, чем задекларировать владение такими компаниями. Стыд! Но до большинства это никак не дойдет", – отметила Южанина.