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Обращение к генеральному прокурору Андрею Костину, министру внутренних дел Игорю Клименко и главе СБУ Василию Малюку.

Далее текст на языке оригинала.

Шановні колеги.

Вимушений знову звернутися до вас публічно та офіційно (хоча після минулого разу сплинув вже тиждень тиші).

Поки ж ви відмовчуєтеся, нагадаю, що кампанія по дискредитації мене особисто та міськради Дніпра в цілому, координується та синхронізується не лише анонімними телеграм-каналами, що мають, зокрема, російських власників, а й вашими підлеглими.

Не коментуватиму аморальність того, що коїться. Наприклад, коли викладають світлину моєї покійної матері, котра померла ще у 2012 році, і стверджують під ним, що вона жива, а я її кинув та не допомагаю.

Утім і ви, і я, і ще купа людей знають, що ви знаєте, хто стоїть за цими телеграм-каналами. Що ваші підлеглі постійно використовують їх у своїх інформаційних провокаціях проти всіх неугодних – місцевого самоврядування, антикорупційних активістів та незалежної преси.

Коли ви це замовчуєте та робите вигляд, що нічого не бачите – ви так само несете моральну відповідальність. Як колишній співробітник Служби безпеки України та Офісу Президента Артем Шило або його наступник в СБУ Анатолій Лойф та інші співробітники сумнозвісного департаменту захисту нацдержавності.

Глибина морального дна, яке пробили ваші підлеглі, просто неосяжна.

А ви при цьому мовчите та обираєте бездіяльність.

Проте я не збираюся засуджувати вас. Нехай це роблять Бог та народ України.

Я звертаюсь до вас із суто офіційною заявою. Адже достеменно відомо, що фотографії невинних людей, зокрема й покійних, котрі постійно публікують анонімні телеграм-канали, взяті з баз Міграційної служби саме співробітниками МВС.

Приміром, Владиславом Гавриленком із департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

В інтересах бандитів та шантажистів він неодноразово викачував персональні дані людей, залишаючи в системі свої сліди та електронний лог.

Тому прошу терміново провести службове розслідування, аби зʼясувати:

1. Чи є у Гавриленка спільники і чи діє він за вказівкою голови ДСР Андрія Рубеля, котрий також причетний до переслідування співробітників міськради Дніпра?

2. Які ще персональні дані військових, членів їхніх родин чи співробітників ГУР викачували з баз Міграційної служби працівники МВС – і куди потім їх передавали?

3. Надати суспільству вичерпну інформацію щодо того, яким чином ваші підлеглі, зокрема й ті, що нібито опікуються захистом нацдержавності, координують свої дії з власниками анонімних-телеграм каналів. Адже прізвища останніх вже неодноразово публікувалися в пресі та всім відомі. Як і те, що ці власники мають російські паспорти та при цьому охороняються співробітниками, наприклад, СБУ.

То що це? Робота пʼятої колони в межах України? Чи спроба розправитися з неугодними?

Ще раз звертаю вашу увагу, що це – офіційне та публічне звернення, стосовно якого повинна бути порушена кримінальна справа.

Відповідальністю за введення в оману попереджений.

P.S. Не хотів писати, але все ж: ступінь морального розкладу "правоохоронної" системи України вражає.

І я щоразу повторюватиму, що під час війни вона перетворилася на банду мародерів, що не гребують взагалі нічим.