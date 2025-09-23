Путин тут угрожал полным выходом РФ из СНВ-3. Типа, американцам этого надо бояться. Но в реальности, если он сейчас действительно решит существенно нарастить возможности российских РВСН, это приведет к быстрому банкротству России.

Дело в том, что даже на поддержание стратегических ядерных сил в нынешнем виде денег не хватает. Строительство хотя бы сотни новых ядерных ракет (про тысячи молчим) – это десятки миллиардов долларов – даже в идеальных условиях. А они не идеальные. Производственной базы нет: "Южмаш" остался в Украине, своих компетенций и специалистов для создания новых видов ядерного оружия в России не хватает.

Это видно по испытаниям: ракеты наземного базирования "Сармат" взрываются при взлете, морские "Булава" и "Синева" постоянно летят мимо цели. Ядерная крылатая ракета "Буревестник" взорвалась при испытаниях, угробив всю команду разработчиков.

Что недавно случилось со стратегической авиацией, все и так знают. Ее теперь просто нет.

Поэтому понты Путина насчет "мы выйдем из СНВ-3" очень похожи на попытку испугать ежа голой ж*пой. Они только дурака напугать способны. Проблема в том, что в США президентом сейчас как раз дурак...