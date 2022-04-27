Вторжение в Украину вредит здоровью: у Путина заприметили схожие с Гитлером симптомы. Видео

На недавнем видео, где запечатлен момент встречи президента России Владимира Путина с белорусским диктатором Александром Лукашенко, можно отчетливо разглядеть, как правая рука лидера РФ начинает дрожать, и он пытается прижать ее к груди, чтобы остановить тремор.

Эксперты проводят параллель с главой нацистской Германии Адольфом Гитлером. На "знаменитом" видео, снятом уже почти перед смертью тирана, когда он отправляет на войну детей из организации "Гитлерюгенд", бросается в глаза, как трясется его левая рука. Открылся этот факт миру благодаря тому, что эти "неудачные" кадры не уничтожили, отмечает издание The Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

Видео дня

На встрече с Лукашенко, которая прошла еще до начала вторжения в Украину, можно отчетливо увидеть, как перед пожатием рук у Путина непроизвольно дрожит правая рука. Чтобы остановить это, он прижимает к груди. Во время беседы в креслах лидер РФ то одной, то второй рукой цепляется за ручки кресла.

Сразу же появились слухи о состоянии здоровья российского диктатора. Также возникают параллели с состоянием здоровья Гитлера. Кадры, отснятые с лидером нацистов в 1944 году, очень напоминают сегодняшние видео с Путиным.

Незадолго до полного поражения в войне, Гитлер в последний раз вышел на публику, чтобы поощрить поход на войну подростков. Пока правой рукой он пожимал детям руки и трепал по щекам, его левая рука бесконтрольно дрожала.

На видео встречи с военными, обнаруженном в восточногерманской кинолаборатории в 1970-х годах, у Гитлера также дрожит левая рука.

Многие эксперты склонны считать, что у Гитлера была болезнь Паркинсона, которая ухудшает контроль мышц, подвижность, осанку и умственную деятельность. Личный врач Гитлера Теодор Морель впервые заприметил признаки тремора в 1941 году, но тогда он списал это состояние на стресс. В последние дни войны доктор пришел к выводу, что это "дрожательный паралич" – так в те годы называлась болезнь Паркинсона.

На недавней встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу эксперты также отметили странное состояние Путина – болтание ногой, сгорбленность, опухшие лицо и шея, вцепившаяся в угол стола рука. Это добавило еще больше масла в огонь размышлений о том, чем болен российский диктатор. Однако по коротким видеокадрам судить точно нельзя, мы можем только констатировать, что Путин изменился, что "что-то пошло не так" с его здоровьем.

Как сообща ранее OBOZREVATEL, британское издание Daily Mail со ссылкой на разведку написало о "стероидной ярости" главы РФ. В материале говорилось, что Путин страдает расстройствами мозга, которые могли вызвать деменция, рак или болезнь Паркинсона.

В Кремле опровергли информацию о болезнях Путина. Данные о том, что он публично демонстрировал интерес к проблеме рака, там назвали "выдумкой и неправдой".