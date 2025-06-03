Вся оккупированная часть Запорожской и Херсонской областей осталась без света: что случилось. Фото

В ночь на 3 июня на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей началась дроновая атака, после которой пропало электроснабжение. Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий утверждает, что Силы обороны Украины якобы повредили высоковольтное оборудование, а гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо отчитался о "возгорании новой подстанции", но также есть версия, что жителей ВОТ света лишила российская ПВО.

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Балицкий признал, что электричество исчезло во всех населенный пунктах, захваченных россиянами на Запорожье. Он сообщил об этом незадолго до полуночи. Мол, "в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части" области.

Он заверил, что оккупационное т.н. правительство будет "в короткие сроки разрабатывать резервные источники электроэнергии", а объекты здравоохранения переведены уже переведены на них.

Коллаборант Сальдо примерно в то же время написал: "Осколками сбитых беспилотников повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области".

Назначенный Кремлем "губернатор" ВОТ Херсонщины заявил, что света не было в 150 населенных пунктах "Генического, Новотроицкого, Ивановского, Нижнесерогозского округов".

"Это более 104 тысяч человек и 44 социально значимых объекта. Все критические объекты подключены к резервным источникам питания", – утверждал Сальдо.

Тем временем в Telegram-каналах распространялась неподтвержденная информация об атаке БПЛА на объекты российских захватчиков на временно оккупированных территориях юга. Также сообщалось запусках морских дронов.

Telegram-канал "Маріуполь.Спротив" сообщил, что в городе Токмак на Запорожье, по предварительной информации, детонировали боеприпасы противника. Возможно, в результате попадания, но точных данных нет.

Около 00:30 вторника, 3 июня, Сальдо показал видеозапись, как пожарные тушили подстанцию в Геническом районе.

Как ранее писал OBOZ.UA, российские захватчики заставляют "бюджетников" на оккупированных территориях Херсонщины донатить на нужды армии страны-агрессора РФ. Кремлевская пропаганда подает такие поборы как "добровольную инициативу".

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