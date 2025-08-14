Проблема Трампа не в том, что он перепутал берега, а в том, что у него нет ни боцмана, ни штурмана, которые могут подсказать подслеповатому капитану направление движения, чтобы не сесть на мель. В окружении Трампа нет ни одного эксперта по россии и Украине. Он собрал таких советников, которые не хотят и не могут перечить своему боссу, а потакают его прихотям. Уиткофф это реал эстейт бизнесмен, а не дипломат. Все это закончится печально и прежде всего для самого Трампа.

После встречи с военным преступником Путиным, он окажется проигравшим, но никак не победителем. Трамп поставил перед собой маниакальную цель получить Нобелевскую премию мира, которую ему не видать, как своих ушей. Чтобы шансы для такой награды увеличились, как он полагает, надо прекратить войну в Украине, а не где-то в Камбодже или Армении. Для него это не выполнимая задача, если он хочет идти тем путем, которым решил идти сейчас.

Встреча на Аляске принесет лишь разочарование, поскольку ее итог зависит от руководства Украины и волеизлияния украинского народа. Обмен территориями, как "компромисс" между Москвой и Киевом, не лезет ни в какие рамки, хотя есть одна "лазейка".

Тут следует заметить, что и у руководства Украины, очевидно, тоже не хватает опыта и сообразительности, чтобы понимать одну простую вещь: для Трампа не существует ни Конституции, ни законов, он их нарушает каждый Божий день. Чтобы сыграть с ним "в покер" и показать все четыре туза, хотя Трамп считает, что все тузы в его руках, надо было предложить Таганрогский и Шахтинский районы, которые входили в состав Украины, а также часть Курской области, находящейся под контролем ЗСУ, в обмен на Крым и Донбасс. Показав при этом карту Украины 1923 года. Это точно ввело бы Трампа в ступор. Сегодня Трамп не тот, что был в 2018 году в Хельсинки и теперь его никаким компроматом не испугать. Дело Эпштейна и обвинения Президента США в педофилии перекрывают все, что есть в активе у Путина. Это тоже по какой-то причине не учитывается Киевом. Все, на что надеется Президент Зеленский, так это на поддержку всей Европы.

Какие будут результаты встречи Трампа и Путина на Аляске? Никакие. Первый остановить это войну не может, второй не хочет. Война для России сегодня это парадигма и это тоже не понимают ни Президент Зеленский, ни многие лидеры европейских стран. Они надеются, что с Путиным можно договориться. Нельзя. Более того, если устранить Путина каким-то (пока неведомым) путем, то в россии мало что изменится. Страна заряжена на войну и 1% ее населения или, так называемая, "элита" не в состоянии признать поражение в этой войне, поскольку это будет означать ее смерть почти в буквальном смысле слова. Еще 10% живут достаточно хорошо, но подавляющее большинство россиян выживает и неспособно ничего изменить в условиях неонацистского государства. Это тоже не знает Трамп и не хочет знать. Его ждет 2026 год и промежуточные выборы в Конгресс и Сенат, после чего все в Америке перевернется. Как и в Европе. "На всякого мудреца довольно простоты" и эта "простота" постучится в дом Путина и Трампа одновременно.