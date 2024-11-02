Волкер: Трамп не хочет, чтобы Украина потерпела поражение и его сделали за это ответственным

Курт Волкер, бывший спецпредставитель США по вопросам Украины, поделился своим мнением о Дональде Трампе и его возможной позиции относительно войны в Украине. По словам Волкера, Трамп не желает, чтобы Украина потерпела поражение во время его возможной каденции, поскольку это могло бы привести к обвинениям в его бездействии.

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Такое заявление он сделал на Киевском форуме безопасности. Волкер подчеркнул, что в окружении Трампа есть как активные сторонники Украины, так и противники, но их личные мотивы часто доминируют в формировании этих взглядов.

"Когда речь идет о Трампе, вокруг него есть люди, которые мощно поддерживают Украину, и, конечно, есть те, кто этого не делает. Но их мотивы обычно личные. Что касается самого Трампа, он не хочет провала. Он не хочет, чтобы за его власти Украина потерпела поражение и чтобы его сделали за это ответственным", – сказал он.

В качестве примера Волкер напомнил о ситуации в Афганистане, когда Трамп, хоть и согласился с Джо Байденом, что войска США не должны оставаться там на длительный срок, отказался их выводить, понимая возможные негативные последствия. По его словам, вывод войск при каденции Байдена произвел крайне плохое впечатление.

"Однако он сам не вывел войска, понимая, что это потенциально может стать катастрофой. Он прямо заявлял, что этого не будет делать, и, как мы видели, вывод войск из Афганистана при Байдене произвел не очень хорошее впечатление. Поэтому здесь так же в отношении Украины : Трамп не хочет, чтобы она проиграла", – заявил бывший спецпредставитель американского правительства.

Волкер также указал, что Трамп часто критикует Байдена за слабость и подчеркивает необходимость восстановления силы Америки. Он не исключил, что Трамп после выборов может попытаться связаться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможность вывода российских войск, хотя неизвестно, реализуется ли этот сценарий.

Напомним, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в очередной раз повторил один из самых популярных месседжей его избирательной кампании – о том, что способен "мгновенно остановить войну в Украине".

Как писал OBOZ.UA, последний опрос The Wall Street Journal показал, что в семи ключевых штатах США, которые могут определить результат президентских выборов, избиратели предпочитают Дональда Трампа в вопросах разрешения войны в Украине и кризиса на Ближнем Востоке. В то же время опрос Economist YouGov показал, что Камала Гаррис лидирует с 49% голосов против 45% за Трампа.

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