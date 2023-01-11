Россия будет делать все, чтобы расколоть союзников Украины, Запад должен усилить помощь, – Болтон

Российская Федерация может усилить попытки разделить западных союзников Киева, чтобы ослабить поддержку украинской армии. Поэтому Западу в течение следующих 3-4 месяцев нужно усилить свои позиции, продолжать военную помощь, а также ужесточить санкции против агрессора.

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Об этом заявил бывший советник президента США по нацбезопасности (2018-2019), бывший постпред Америки при ООН (2005-2000) Джон Болтон в эфире телемарафона. Он не исключил, что оккупанты при этом могут пойти на новое масштабное наступление (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Еще одно военное наступление – это вполне возможно. К этому надо готовиться. Меня больше беспокоит, что Путин и Кремль будут пытаться разделить западный союз, народы Европы и США, говорить, что это слишком долго продолжается и может быть какое-то другое решение", – сказал американский политик.

Он считает, что в США и среди населения, и среди власти не так и много людей, поддерживающих эту позицию. Но РФ может сделать ставку на Европу.

"Думаю, что Путин, считающий, что очень хорошо знает Германию со времен, когда работал в КГБ, думает, что есть некий дипломатический путь достичь того, чего ему не удастся добиться своими войсками", – поделился предположением Болтон.

Он отметил, что делать прогнозы о ситуации сложно. "Но мне кажется, что обстоятельства, которые мы сейчас видим, где Украина держит линию обороны и не дает россиянам занять больше территории – это очень важно. Очевидно, что в начале конфликта уже после вторжения многочисленные наблюдатели в Европе и США считали, что Киеву осталось несколько дней, а Украине – несколько недель. Очевидно, что с вами произошло благодаря отваге украинских Вооруженных сил, поддержке Штатов и других стран НАТО", – сказал американский экс-чиновник.

Болтон обратил внимание на то, что Кремль уже "сделал несколько шагов" для усиления давления на Европу. Например, "почти точно взорвал Nord Stream", считает бывший советник президента США по нацбезопасности.

"Путин надеется создать экономическое давление на Европу, в которой и так спад, чтобы сделать зиму максимально некомфортной. Это параллельно с тем, что он пытается достичь бомбардировкой энергетической инфраструктуры в Украине, чтобы сломать волю украинского народа. Это ему не удастся", – уверен политик.

Он выступает за усиление санкций против страны-агрессора. Болтон отметил, что экономические ограничения уже нанесли вред российской экономике, но Украина страдает больше из-за масштабной несправедливой войны.

"Поэтому очень важно, чтобы цена этой агрессии для России выросла. Мы оказали недостаточно давления на Россию, нужно это давление увеличить, нужно усилить поставки оружия ВСУ, чтобы увеличить и военное давление на Россию", – подчеркнул экс-чиновник.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Джон Болтон заявил, что слабость Запада может подарить Путину надежду на успех в Украине. Если партнеры не смогут оказать нашей стране необходимую поддержку в течение следующих 12 месяцев, негативные последствия будут ощущаться далеко за пределами нынешнего поля битвы.

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