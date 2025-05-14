Вместо переговоров Путин продолжает бить ракетами и дронами: Зеленский отреагировал на последний российский обстрел Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин и дальше обстреливает страну, вместо того чтобы согласиться на прямой диалог. В ночь на 14 мая Россия выпустила более 100 ударных дронов типа "Шахед" по территории Украины.

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Глава государства поблагодарил силы ПВО за то, что значительную часть из них удалось уничтожить. Об этом он сказал в вечернем видеообращении к украинцам.

"Я хочу поблагодарить наших защитников неба за защиту от "шахедов", от всех других ударных дронов. Более сотни "шахедов" было в ночь на этот день – значительное количество сбито", – сказал президент, отметив, что не все вражеские БПЛА обезвредили, но "каждое сбитие сохраняет наших людей, сохраняет нашу инфраструктуру".

Кроме беспилотников, россияне также применили баллистические ракеты, попадая по украинским объектам. По словам Зеленского, в этих атаках нет никакого военного смысла — Путин просто продолжает войну, игнорируя призывы к миру.

"Когда весь мир ждет от Путина простого ответа "да" на предложение прямых переговоров — он продолжает бить по Украине. Никакого военного смысла в этом нет. Это понятно. Ничего ему это не дает. И не даст", — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, такими действиями Россия только затягивает войну и убийства. Он отдельно поблагодарил тех лидеров и страны, которые оказывают давление на Кремль для прекращения огня и начала содержательных переговоров. Ведь любые усилия в пользу мира и дипломатии приближают конец боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 мая Россия снова атаковала Украину с воздуха. Враг запустил баллистическую ракету и 145 БпЛА. Силы ПВО сбили 80 вражеских дронов, более четырех десятков локально потеряно, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

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