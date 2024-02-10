Владимир отвез бойцам на передовую очередную партию помощи: более 130 дронов и еще один бронированный автомобиль 'Кобра', – Кличко

Брат мэра Киева Владимир Кличко отвез бойцам на передовую очередную партию помощи – более 130 FPV-дронов и квадрокоптеров Mavic-3. Также защитники получили еще один бронированный автомобиль "Кобра", приобретенный Владимиром при поддержке международных партнеров. Об этом мэр столицы сообщил в своем Telegram-канале и обнародовал видео встречи с военными.

"Очередная партия помощи нашим защитникам – еще более 130 FPV-дронов и квадрокоптеров Mavic-3 отвез мой брат Владимир на передовую на Донбасс. Также получили бойцы еще один бронированный автомобиль "Кобра". Его Володя приобрел при поддержке международных партнеров, потому что стоит автомобиль около 250 тысяч долларов. Первый броневик, который передавали, к сожалению, в прошлом году попал под вражеский обстрел и был практически уничтожен. Зато спас жизнь экипажу. Пятеро бойцов остались живы, – отметил мэр Киева. – На Донбассе Володя посетил батальон "Свобода", 28 бригаду Рыцарей зимнего похода и 72 бригаду Черных Запорожцев. Уже готовим следующую партию помощи другим военным подразделениям, которые бьются сегодня на передовой. Слава Украине, слава ее защитникам!" – написал Виталий Кличко.