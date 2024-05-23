Лидеры Конгресса, бывшие чиновники, представители Украины призывают Администрацию США снять запрет на использование американского оружия по военным целям в России. Пентагон говорит, что политика пока не изменилась, но дискуссии ведутся, пишет Татьяна Ворожко для holosameryky.com.

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У Конгресі наростає підтримка для зняття обмежень на використання американської зброї

Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що потрібно зняти заборону завдавати ударів американською зброєю по військових цілях на російській території. Він додав, що США, на його думку, мають дозволити Україні "вести війну так, як їй це потрібно".

"Я вважаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні мати змогу дати відсіч. І я вважаю, що намагання контролювати зусилля на мікрорівні – це не дуже хороша політика для нас," – сказав Джонсон, відповідаючи на запитання конгресової кореспондентки Голосу Америки Катерини Лісунової.

Один із лідерів демократів у Палаті представників Піт Агілар, відповідаючи на це ж питання Голосу Америки під час пресконференції, сказав, що Україна отримала додаткове фінансування для боротьби за свою свободу, але координація та обговорення деталей застосування військової допомоги США тривають.

"Ми очікуємо, що це продовжуватиметься на додаток до ресурсів, які їм надаються. Але важливо, що вони мають ресурси, щоб виграти цю боротьбу та захистити себе як демократію в регіоні. І ми продовжуватимемо гарантувати, що вони мають ці ресурси", – сказав він.

Як раніше писав Голос Америки, Комітет з розвідки Палати представників звернувся із двопартійним листом до міністра оборони США Ллойда Остіна, в якому законодавці, серед іншого, висловили свою "сильну підтримку" наданню дозволу Україні атакувати цілі на території Росії. Без цього, кажуть вони, українці не можуть ефективно захищатися.

"Це надзвичайно важливо, щоб адміністрація Байдена дозволила військовим лідерам України мати можливість здійснювати повний спектр операцій, необхідних, щоб відповісти на неспровоковану атаку Росії на їхню суверенну територію," – йдеться у листі.

Зняти обмеження на використання американської зброї закликав лідер Республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл.

"Настав час для адміністрації задіяти додаткову допомогу та припинити мікроменеджмент використання Україною американської зброї", – заявив він у записаній промові під час онлайн-дискусії в Атлантичній раді 21-го травня.

Без ударів по Росії Україна не може себе захистити – український президент і парламентарі

Минулого тижня в Конгресі працювала делегація українських депутатів, до якої входила й депутатка від партії "Голос" Олександра Устінова. Вона говорить, що побачила там повне розуміння української позиції.

"Я не зустріла жодної людини в Конгресі, яка б не підтримувала цю ініціативу. Усі розуміють, що нам треба дозволити, принаймні на певну кількість кілометрів, бити в середину Росії по воєнних об’єктах, тому що інакше, ми не матимемо змоги себе захистити", – сказала вона Голосу Америки.

Дозволити Україні вражати російські військові цілі на її території закликав американських партнерів й президент України Володимир Зеленський, про що він, зокрема, розповів в інтерв’ю New York Times, опублікованому 21 травня.

За його словами, цитує видання, нездатність України це робити створила для Росії велику перевагу. Лише використовуючи американські ракети та іншу зброю для знищення матеріально-технічних центрів у Росії та російських літаків на російській території, сказав він, Україна може ефективно захистити себе від російського наступу на прикордонні території.

Він розповів, як ЗСУ спостерігали за скупченням військ та підготовкою росіянами атаки на Харківщині, але не могли, через заборону партнерів, завдавати удару, щоб їх зупинити.

Зеленський припустив, що основна причина, чому партнери стримують Україну від цих дій, – загроза ядерної ескалації з боку Росії – є перебільшеною. Президент України вважає, що Путіна стримує почуття самозбереження.

"Він може бути ірраціональним, але він любить власне життя", – цитує видання Зеленського.

Американські колишні військові та дипломати просять підтримати прохання України

Раніше колишня виконувачка обов'язків заступника держсекретаря Вікторія Нуланд заявила, що Білому дому необхідно змінити політику.

"Якщо атаки відбуваються безпосередньо з-за кордону в Росії, абсолютно справедливо вдаряти по цих базах. Я вважаю, що настав час надати українцям більше допомоги в ударах по цих базах всередині Росії", – сказала вона в інтерв’ю ABC News.

З подібною тезою виступив на слуханнях в Гельсінській комісії Конгресу США й колишній заступник міністра оборони США Майкл Раян.

"Ми повинні забезпечити вогонь на великій відстані для українських військових, щоб вони могли перешкоджати російським силам, де б вони не були, включно з Російською Федерацією, щоб зупинити руйнування Харкова та відновити ініціативу. Бо щойно Росія більше не зможе постачати свої війська, і вони більше не зможуть підтримувати своє командування та контроль – іншими словами, Україна може знищити їхні штаби – тоді українська армія буде більш мотивованою та краще навченою, і вони почнуть перемагати," – сказав він на слуханнях "Закрити небо. Звільнити Україну" 16 травня.

Політика США з цього питання наразі не змінилася, але ведуться дискусії з партнерами, сказав речник Міністерства оборони Пет Райдер, відповідаючи на питання кореспондента Голосу Америки в Пентагоні Остапа Яриша 21 травня.

"Ми зосереджені на тому, щоб забезпечити Україну засобами, необхідними їй для захисту своєї суверенної території. І знаєте, ми це розуміємо. Ми будемо продовжувати розмови з нашими українськими партнерами, а також з нашими міжнародними союзниками та партнерами, коли йдеться про засоби, зокрема протиповітряної оборони, які Україна потребує для свого захисту", – сказав Райдер.

Без змін у політиці, але інша динаміка – міністр Остін

Після 22-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України в понеділок міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що в політиці немає змін, але "динаміка повітря трохи інша", відповідаючи на запитання про те, чи може Україна за допомогою американської ППО вражати бомбардувальники, які скидають плануючі бомби на Харківську область з території Росії.

На прохання Голосу Америки роз’яснити цю позицію, Райдер відмовився розбирати різні сценарії, але зазначив, що стратегічний намір США полягає у тому, щоб Україна могла захистити свою територію.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун підтвердив, що США та союзники наразі зосереджені на допомозі Україні діяти на власній території.

"Ми працювали над тим, щоб забезпечити, щоб Україна мала здатність захищати себе, зосередитися на ближньому бою та бути в змозі це зробити, використовувати не лише те, що надаємо ми, але й те, що надають інші, щоб мати можливість захистити себе та впливати на поле бою. Тому ми продовжимо працювати над цими деталями," – сказав він 22 травня під час виступу в Атлантичній раді у Вашингтоні.