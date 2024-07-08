В Варшаве начались переговоры Зеленского и Туска: ожидается подписание важного соглашения

В Варшаве днем в понедельник, 8 июля, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Республики Польша Дональдом Туском. Стороны подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Зеленский и Туск встретятся лицом к лицу, а также в расширенном составе с участием делегаций.

Запланированы переговоры о продолжении оборонного сотрудничества, поддержке Украины на пути к евроинтеграции и ожидания от саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне. Также обсудят участие Польши в восстановлении Украины, развитии торговли и гуманитарном сотрудничестве.

Напомним: в конце июня в ОП заявляли, что Киев провел финальный раунд переговоров с Варшавой о подписании двустороннего соглашения о безопасности.

Как писал OBOZ.UA, 4 июля в Киев приезжал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула. Он провел переговоры с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

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