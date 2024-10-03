В Украину прибыл с визитом новый генсек НАТО Рютте: Зеленский раскрыл подробности переговоров. Фото и видео

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев. Он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA, который побывал на пресс-конференции политиков. Это первый официальный визит Рютте в Украину.

Зеленский назвал очень важным, что первый его визит в качестве Генерального секретаря НАТО состоялся в Киев, чтобы сразу определить приоритеты.

"Это подчеркивает, что мы в Украине можем рассчитывать на дальнейшее личное лидерство господина Рютте. Ключевая наша цель – это полноценное членство Украины в Альянсе. Украина может стать 33-й страной НАТО, украинцы заслуживают этого", – подчеркнул президент.

"Сегодня мы подробно обсудили перспективы сотрудничества, ключевые ориентиры, которые могут приблизить нашу победу. Мы обсудили также элементы плана победы нашего государства, которые усилят Украину. Готовимся к очередной встрече в формате Рамштайн, на котором также его обсудим", – сообщил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-премьер Нидерландов Марк Рютте 1 октября официально официально вступил в НАТО и назвал Украину приоритетом в своей работе. По его словам, поддержка Украины – это инвестиция в европейскую безопасность, а расходы на помощь Киеву – меньше, если сравнивать с возможными затратами в случае победы РФ.

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