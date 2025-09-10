В Страсбурге шокированы: Порошенко рассказал о реакции Европарламента на атаки РФ на Украину и Польшу

Петр Порошенко во время визита в Страсбург провел встречи с европейскими политиками, руководителями Еврокомиссии и депутатами Европарламента.

"Все в Страсбурге шокированы массированными ракетными и дроновыми обстрелами Украины. А также дерзостью действий путинского режима против Польши, направленных на испытание трансатлантического единства и прочности НАТО. Ответ Альянса должен быть решительным и быстрым, это наше общее мнение", – отмечает Порошенко.

"Обращение о дроновое нападение России против Польши и состояние дел в ЕС от Президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен — это ключевые события дня, всколыхнули Страсбургскую сессию Европарламента", – сообщил лидер партии.

Он обсудил с Председателем Комитета по иностранным делам Европарламента Дэвидом Макаллистером новые инициативы Еврокомиссии в поддержку оборонной промышленности Украины, дронового альянса, использование замороженных российских активов и возвращение похищенных Россией украинских детей.

"Также договорились усилить роль Комитета по иностранным делам Европарламента в ускорении начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз", – пишет Порошенко в соцсетях.

Во время встречи с Еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Мартой Кос пятый Президент подчеркнул, что украинское общество объединено вокруг идеи европейского будущего Украины.

"Марта Кос координирует весь практический процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС и в совершенстве ориентируется как в наших "сильных" сторонах, так и "болевых" точках. Мы обсудили ситуацию на фронте и перспективы мирного урегулирования, признавая, что последние массированные обстрелы Украины не свидетельствуют о готовности режима Путина завершить войну. В связи с этим, жестко осудили ракетный обстрел поселка Яровое в Донецкой области, унесший жизни более двух десятков гражданских", – сообщил Порошенко.

"Мы согласились с важностью укрепления внутреннего единства в Украине как залога нашей устойчивости. Подчеркнул, что все украинское общество объединено вокруг идеи европейского будущего Украины. Для миллионов украинцев членство в Европейском Союзе — это и гарантия безопасности, и гарантия благосостояния, и, что важно, гарантия демократического развития нашего государства. Договорились продолжать наши контакты для обеспечения системного процесса интеграции Украины в ЕС", – пишет лидер партии.

Порошенко также договорился с Президентом Европейской народной партии Манфредом Вебером о дальнейшей координации стратегии в поддержку Украины. Как известно, ЕНП имеет самую большую группу в Европейском парламенте, а партия "Европейская Солидарность" – ассоциированный член ЕНП.

"российский террор против украинцев, особенно недавние массированные удары по городам Украины, правительственному учреждению, энергетической инфраструктуре, по мирным жителям Яровой, где погибли 24 человека, должен быть остановлен и получить резкий скоординированный ответ Запада. Поблагодарил господина Вебера за личное лидерство Президента ЕНП в продвижении Резолюции Европарламента и чествование памяти нашего собрата Андрея Парубия", – отмечает Порошенко.

"Обсудили ситуацию на фронте, состояние переговоров по завершению войны, общее видение содержания гарантий безопасности для Украины и Европы, а также возможные инициативы со стороны Европейской народной партии. Призвал европейских партнеров обратить внимание на важность работы над гарантиями демократического развития Украины, в частности в контексте переговоров о вступлении в ЕС. Скоординировали подходы к ускорению решения вопроса об открытии со стороны Совета ЕС переговорного кластера "Основы" для Украины и Молдовы, что будет способствовать усилению контроля украинского общества и международных партнеров относительно действий власти в сфере верховенства права, правосудия, прав человека и борьбы против коррупции", – отмечает лидер оппозиции.

Порошенко также поблагодарил Постоянного докладчика по Украине, евродепутата Михаэля Галера за подготовку мощной Резолюции Европарламента.

"Пришло время в дополнение к проработке системы гарантий безопасности уделить внимание подготовке и имплементации системы демократических гарантий. Это нужно для укрепления внутренней устойчивости и единства государства, усилению верховенства права и многопартийного плюрализма, обеспечению свободы слова и уважения к правам человека. Это необходимость для реализации эффективной антикоррупционной политики и предотвращения избирательного и политически мотивированного правосудия. Это основа для улучшения инвестиционного и делового климата. Принципиально важно максимально быстро открыть вступительные переговоры по кластеру "Основы" для Украины и Молдовы. Это станет четким политическим сигналом о решимости объединенной Европы и необратимости европейского пути наших государств", – отмечает Порошенко.