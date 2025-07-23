В 'Слуге народа' заявили, что никакого наступления на антикоррупционную инфраструктуру не было

Принятие законопроекта №12414 не предусматривает никаких изменений в деятельности антикоррупционных органов. А утверждения о демонтаже антикоррупционной инфраструктуры не соответствуют действительности.

Видео дня

Об этом заявил народный депутат, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"В этом документе нет и никогда не было ни одного слова о ликвидации НАБУ, САП или НАПК. Закон не трогает инфраструктуру НАБУ и САП, этого не было даже в планах. НАБУ продолжает работать, САП продолжает работать", – отметил нардеп.

По его словам, утверждения о демонтаже антикоррупционной инфраструктуры не соответствуют действительности.

"Ни о каком наступлении на антикоррупционную инфраструктуру речь не идет и не шла за весь созыв этого парламента", –- подчеркнул Арахамия.

Он также отметил, что команда "Слуги народа" последовательно поддерживает укрепление антикоррупционных органов, в частности через принятие ряда законодательных инициатив в предыдущие годы:

– о прослушивании подозреваемых НАБУ (№1009);

– об усилении независимости НАПК (№1029);

– о разблокировании работы Высшего антикоррупционного суда (№1025);

– об отмене депутатской неприкосновенности (№7203);

– возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение и ложь в декларациях (№1031, №4651).

Арахамия также сообщил, что состоялась встреча президента Украины с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, по итогам которой достигнута договоренность о разработке совместного плана действий для усиления эффективности системы.

"Как только будет представлен общий план действий, мы в Верховной Раде готовы политически это поддержать, предоставить ресурсы и принять необходимые решения", – подытожил он.