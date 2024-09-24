В России Порошенко с сыном внесли в реестр 'террористов и экстремистов'

Росфинмониторинг внес бывшего президента Украины Петра Порошенко и его сына Алексея в реестр "террористов и экстремистов"

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Об этом сообщило издание "Настоящее время".

Порошенко попали в список как экстремистское объединение. В этом объединении также оказался Олег Казаков, бывший генеральный директор фабрики "Рошен" в Липецкой области России.

В 2014 году работа Липецкой фабрики была приостановлена из-за ареста счетов Roshen в России. В апреле 2015 г. был наложен арест на имущество фабрики. Менеджмент "Рошена" принял решение закрыть предприятие. С фабрики вывезли часть оборудования, а остальные порезали на металлолом.

В феврале 2024 года решением Жовтневого районного суда Липецка пятого президента Порошенко признали экстремистом и объявили об "окончательной национализации" руин.

"С марта 2014 было известно, что десант российского "беркута" остановил предприятие. Но я очень благодарю команду "Рошена" – они сделали таким образом, чтобы врагу не оставить ничего. Вот как отходим и срываем мосты, чтобы они не пошли дальше", – заявил Порошенко.

"Разрезали конструкции и передали им уничтоженную площадку. И это совершенно четкая позиция. Они завели дело за то, что отказались платить налоги в России. А вторая позиция – что Порошенко своими действиями с 2014 года совершал экстремистские действия, потому что он уничтожал вооруженные силы российской федерации и передал, по их разведданным, 3 млрд. с 24 февраля в поддержку ВСУ. Они соврали, потому что мы передали гораздо больше", – констатировал пятый президент.

С начала полномасштабного вторжения Петр Порошенко направил на помощь Силам обороны более 6 млрд грн – за эти средства, в частности, куплены десятки тысяч FPV-дронов, гранатометы, прицелы, средства РЭБ, сотни грузовиков, бронемашины, тягачи, экскаваторы для фортификаций, а также другие техника и снаряжение. Более 200 млн. грн. Порошенко инвестировал в разработку и производство новейшей системы противодействия техническим разведкам "Ай-Петри". Несколько десятков комплексов "Ай-Петри" уже прикрывают на фронте украинскую артиллерию, командные пункты и подразделения ВСУ от российских дронов-разведчиков и ударных БПЛА – Ланцетов, Зал, Орланов и других.