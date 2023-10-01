В МИД Украины оценили решение США о временном бюджете без помощи Киеву: Николенко объяснил, чего ждать

Принятие в США временного бюджета страны, который не включает выделение средств Украине, не остановит поступление помощи, которая была объявлена ранее. Киев сейчас работает с Вашингтоном, обсуждая дальнейшие шаги.

Как отметили в Министерстве иностранных дел Украины, "шатдаун" американского правительства мог бы иметь негативное влияние на воплощение текущих программ для Киева. Об этом 1 октября заявил в Facebook спикер МИД Олег Николенко

Он рассказал, что Штаты ранее выделили около 1,6 млрд долл. на оборонку и 1,23 млрд долл. прямой бюджетной поддержки, а также средства на гуманитарные и энергетические проекты. Поступление помощи в Украину, которая была объявлена ранее, остановлено не будет.

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"Сейчас украинские власти активно работают с американскими партнерами, чтобы новое бюджетное решение США, наработанное в течение следующих 45 дней, включало новые средства для помощи Украине", – написал Николенко.

Он добавил, что в Штатах продолжаются внутриполитические дискуссии, связанные с американским политическим процессом. Однако поддержка нашей страны, как заверил дипломат, остается и в администрации, и в обеих партиях и палатах Конгресса США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Американский президент Джо Байден подписал временный законопроект, который позволил предотвратить закрытие правительства Соединенных Штатов. Это произошло всего за несколько часов до того, когда финансирование федеральных агентств должно было закончиться.

– Известный историк Тимоти Снайдер отреагировал на последние события. Он заявил, что прекращение помощи Украине "делает Америку ненадежной, ослабляет дело демократии, угрожает международному правовому порядку и поощряет тиранов по всему миру".

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