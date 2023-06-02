"Россия сохраняет некоторую инициативу в противостоянии с Украиной, и российский президент ещё не проиграл ни одного конфликта", — заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе мероприятия "Мост к свободе", организованного Wall Street Journal. "Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны. Надеюсь, эту проиграет. Сегодня говорят, что Владимир Путин уже проиграл войну, и его поражением является ещё и то, что Финляндия вступила в НАТО, хотя финское общество годами колебалось, стоило ли ему отказываться от нейтралитета". При этом Госсекретарь США Э.Блинкен в Хельсинки заявил, что стратегически Россия уже проиграла войну в Украине.

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Конечно, всё встанет на свои места, когда станут известны результаты украинского контрнаступления. В Москве очень нервничают по этому поводу и компенсируют свою Zлобу на мирном украинском населении, которое в мае месяце бомбили и обстреливали всеми имеющимися силами почти каждый день с целью посеять среди украинского народа нервозность и нерешительность. Но это принесло совсем другой эффект, когда все украинцы почти на 100% готовы задушить главного кремлёвского гада голыми руками за то, что он посмел так цинично уничтожать мирные украинские города, что является военным преступлением, поэтому вся военно-политическая верхушка Российская Федерация безусловно должна быть привлечена к криминальной ответственности.

Однако это не помешало московскому агрессору обстреливать украинские гражданские объекты даже в первый день лета, когда отмечается День защиты детей. Киев снова подвергся ракетному обстрелу. Российская сторона выпустила по городу семь баллистических и три крылатых ракеты. Все они были сбиты украинскими средствами противоракетной и противовоздушной обороны, как и на следующий день 15 ракет. Но когда сбивают ракеты над большим городом, они падают в огне. Опять погибли дети, что кремлёвских выродков совершенно не волнует. Они хотят напугать украинский народ так, чтобы его заставить сесть за стол переговоров, где Москва уже озвучила свои условия прекращения войны.

Таковы условия Zверя, который напился человеческой крови и просит перерыв, чтобы позже закончить свой кровавый обед. Заместитель министра иностранных дел РФ Галузин заявил, что Москва готова немедленно прекратить войну, если Украина признает за Россией все территории, оккупированные российской армией, перестанет получать западное вооружение, откажется от вступления в ЕС и НАТО, а также введет русский в качестве официального языка в стране. Как вам условия государства, которое недавно горе председательствовало в Совете Безопасности ООН, а ни одно из них даже близко не соответствует нормам и принципам международного права и Устава ООН. Совершенно непонятно, что делают в ООН эти международные преступники, незаконно занявшие место СССР без соблюдения предусмотренной Уставом ООН процедуры.

На заседании СБ ООН в начале председательствования России в Совете Безопасности министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выступил с негативной критикой в ​​адрес большинства стран мира, осудивших российскую агрессию против Украина, при этом называя украинский народ, который борется за своё выживание, нацистам, который внёс кстати наибольший вклад среди всех европейских наций в борьбе с гитлеровской Германией. В боях с нацистами погибло 10 миллионов украинцев, и до сих пор неизвестно, был ли хоть кто-нибудь из семьи Лавровых на поле боя. Сам он молчит, и кажется, что абсолютно никто из его близких нигде не воевал или разве действовал, ну может только далеко в глубинке. Как человек, потерявший треть своей семьи во Второй мировой войне, я говорю этому кремлёвскому лжецу и путинской марионетке стать на колени перед украинским народом и поблагодарить его за этот кровавый вклад в победу над Третьим рейхом, так как его семья просто переждала, когда после вихря войны спасутся их жалкие души. Потрясенный заявлением Лаврова, генсек ООН Гутерриш, наконец, стал добиваться реформирования Организации, которая теперь уже, по его мнению, не отвечает на новые вызовы, которые ставит перед миром циничная военная агрессия РФ против Украины.

В начале российского военного вторжения 24 февраля 2022 г. кремлёвская пропаганда обратилась к российским солдатам и заявила, что они представляют собой армию, которая никогда не проигрывала, и теперь перед ними стоит новая задача подтвердить силу российского оружия. Кремлёвская пропаганда, конечно, как всегда, наврала. Московское государство образовалось в ходе монголо-татарской оккупации части территории бывшего государства Киевская Русь. Москва фактически стала центром помощи завоевателям в управлении оккупированными территориями. По сути, Москва была коллаборационистским образованием, помогавшим Золотой Орде управлять оккупированными территориями, так как хорошо знала все привычки местного населения, их доходы и способ хозяйствования. Всё это она красиво представила завоевателям и получила похвалу и особый статус, позволивший Москве стоять во главе сбора налогов со всего населения, занятой монголами территории бывшего государства Русь. Московская церковь, находившаяся под полным контролем московских князей, также тесно сотрудничала с захватчиками. Так что нет ничего странного в том, что князь Александр Невский, первым понявший пользу от служения монголам и татарам, был причислен московской церковью к лику святых. Всё это, как змея ноги, пряталось московскими, а затем и петербургскими историками. Так что, во многих странах и сейчас не знают, что Александр Невский был татарским коллаборационистом и помогал монголам грабить оккупированные территории государства Русь, а Невский и его политические потомки отбирали деньги, имущество и все блага у местного населения, за счет которых Москва и разбогатела.

Позже Москва, как коварное образование, смогла столько украсть из того, что должна была отдать Золотой Орде, что стала вести самостоятельную политику, а в 1480 г. после 243 лет подчинения Золотой Орде объявила о своей независимости. С этого времени у неё было много боев с соседями, а также немало поражений, о которых она умалчивает, лишь пропагандируя якобы непобедимость своего оружия. Московская армия переживала военные поражения и катастрофы в 1514, 1571, 1583, 1618, 1856, 1905, 1918, 1996 годах. И мы все должны хорошо помнить об этом. Теперь ждём решающих итогов 2023 года и полного военного разгрома российского шовинизма и кремлёвского Zла.