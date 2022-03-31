Украина ведет переговоры с Польшей о полном закрытии границы с Беларусью, – посол Дещица

Посольство Украины сейчас проводит переговоры с польским правительством о полном закрытии границы с Беларусью. В частности, диалог проходит с представителями Министерства инфраструктуры Польши.

Такое заявление сделал посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире всеукраинского телемарафона "UA Разом". Он подчеркнул, что границу с РБ, которая является соучастницей войны против Украины, хотят закрыть, даже если такое решение не будет принято на уровне Европейского Союза.

Также переговоры проходят с Литвой, Латвией и Эстонией. Эти страны попросили одновременно закрыть свои границы и с Россией, и с Беларусью, чтобы заблокировать любые поставки в страну-агрессора РФ.

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"Я думаю, что если такое решение будет принято, то не придется и ждать решения Европейского Союза", – сказал посол Дещица.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше организовали сбор подписей под петицией к премьер-министру с просьбой закрыть грузоперевозки с Россией и Беларусью. Митингующие из-за войны с Россией фактически незаконно остановили движение российских и беларусских грузовиков, однако премьер Матеуш Моравецкий их поддержал.

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