Танки для Украины и грядущий провал "народной войны" в РФ

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Украина опять вывела Кремль из равновесия тем, что сразу после Рамштайна вместо большого наступления устроила маленькую кадровую революцию. После этого Байден и Шольц успокоили Кремль и генштаб Герасимова, что танки украинцам дадут, но немного, не сразу и в пропорции два танка за одного коррупционера. Самолёты дадут в феврале-марте в соотношении один за двух коррупционеров и одного шпиона. У Герасимова пересчитывают теперь шпионов и коррупционеров, чтобы узнать вероятное число танков, которые может получить Украина.

Из Киева поспешили утешить Кремль, что Алексей Резников остаётся министром обороны. Отношения Украины и Запада всё больше напоминают экономику подарка, о которой мечтают антикапиталисты.

Кремль это утешает слабо, так как вопрос о танках, особенно немецких, имеет для него сакральное значение, а вопрос, кто их будет принимать в Украине – второстепенное. Один из рашистских военных экспертов прямо пояснил в чём его сакральность. Он заверил, что как только хотя бы один немецкий танк въедет на территорию РФ, то из всех утюгов зазвучит "Вставай, страна огромная". Даже из тех, которые не будут подключены к электросети. В результате начнётся народная и отечественная война, в исходе которой он, как и многие в Кремле, не сомневается или делают вид, что не сомневается.

В арсенале Кремля страшилка с этой "народной войной" на втором месте после ядерного шантажа. В Кремле многие всё ещё находятся в плену советского мифа о так называемой "Великой отечественной войне", когда якобы все граждане СССР с криком "За родину, за Сталина" бросились на фронт. В реальности первый эмоциональный порыв 1941 г. быстро угас. Отчасти из-за московской привычки солдат не считать, идиотизма командиров и дыр в снабжении. Но чем дальше уходило время от мая 1945 г., тем крепче становился этот миф, стирая в памяти реалии той войны. Воспоминания её участников резко контрастировали с мифом, разумеется, когда ветераны говорили не на телекамеру.

Мифотворчество может быть эффективным инструментом для обмана кого-то, но только до тех пор, пока сами мифотворцы не начинают воспринимать всерьёз свою продукцию. В этом случае они становятся жертвами самообмана. Результаты для них могут быть самыми печальными, особенно на этапе, когда они ещё привычно считают, что другие верят в их мифы, а по факту почти никто не верит. Так было в 1991 г. с КПСС, часть функционеров которой верила во всепобеждающую силу учения Маркса и полагала, что эту веру в СССР разделяют как минимум 20 млн. её членов. На практике оказалось, разделяли лишь несколько десятков тысяч членов КПСС, причём, по очень разным причинам.

Крах КПСС быстро привёл к глобальной смерти религии коммунизма даже там, где он имел популярность задолго до марксизма, как во Франции и Италии. В итоге коммунизм сохранился лишь во Вьетнаме, Китае, КНДР и на Кубе, где имеет статус государственной политической религии. Подобный крах ожидает Кремль с мифом о "народной войне", даже если в РФ войдёт украинская армия на "Леопардах", тесня российские БТРы "Тигр", один из которых 25 февраля прорвался в Киев.

Кремлёвцам следовало бы больше бояться не немецких "Леопардов", а американских "Абрамсов" и аналогичных им британских "Челенжеров". Во-первых, это танки глубокого прорыва с газотурбинным двигателем, придающим им высокую скорость около 70 км по шоссе. Репликой на них был советский танк Т-80. "Абрамс" может без заправки проехать по шоссе 420-480 км. Обычно так далеко ездить не приходится, но это было удобно в пустыни Ирака и Сирии во время войны с ИГИЛ. Может оказаться удобно и в полупустой РФ. Если на фронте появятся "Абрамсы", то это будет означать: в Белгороде и Курске останавливаться не обязательно, запас хода позволяет дойти до Калуги. Разумеется, если через каждые 10 км на трассе между Курском и Калугой не будут возведены укрепления.

Вторая причина, по которой Кремлю следует больше бояться не "Леопардов", а любых других танков, – при их появлении может зазвучать "Марсельеза" или "Британцы никогда не станут рабами" вместо "Вставай, страна огромная". Если все утюги РФ будут транслировать всё-таки "Вставай, страна", то поскольку в её тексте не указано, где кучкуются "фашистские тёмные силы", часть россиян может двинуться на Москву. В результате получится народная война, но не по сценарию Кремля. Если наладить доставку топлива, то "Абрамсы" через три дня смогут въехать на Красную площадь. "Леопарды" будут ехать дольше. Напрасно Кремль так сопротивляется передаче "Леопардов", у его обитателей будет больше времени для сбора вещей.

Но по многим причинам народная война россиян с Кремлём остаётся такой же фантазией, как и надежды Кремля на "народную войну" с Украиной и Рамштайнской коалицией.

Прежде всего потому, что для неё как минимум нужен народ, а он в РФ отсутствует. Есть население, но нет народа, в том смысле, который обычно вкладывают в это слово. Тем более не в смысле гумилёвских пассионариев со знаком плюс, а недальновидных пассионариев со знаком минус Пригожин и так увёл на войну. Население РФ – это в основном инертная масса, за исключением Северного Кавказа, абсолютно послушная воле начальства и не способная к самовыражению. Поэтому начальству приходится напрягаться и самому организовывать все так называемые народные инициативы. Телевидение и Интернет существенно облегчают эту работу начальству, почему оно и не отключит Интернет пока не перестроит его по образцу КНДР или хотя бы Китая, а это требует не одного года и денег. Вдобавок Интернет уже не роскошь, а часть экономики и государственного администрирования, и резкое отключение обвалит и то, и другое.

Губернаторы и пропагандисты "народную войну" с Украиной и так уже год организуют и поддерживают, но есть предел их возможностей. Похоже, этот предел достигнут, если верна информация о резком падении просмотров у телеканалов Соловьёва, Скабеевой, Симоньян и прочих. Ничего удивительного. В реальности "специальной военной операцией" была война, которую РФ вела против Украины с 20 февраля 2014 г. до 24 февраля 2022 г. Интерес к ней у населения РФ неуклонно снижался и однозначно пропал к 2018 г. Вернуть его удалось только захватами новых территорий после 24 февраля, но с лета опять пошёл спад. Отступления или наступления войск РФ в Украине, и даже массовая мобилизация, начатая с 21 сентября, мало на него повлияли. Инертное население окончательно свыклось с состоянием войны и инертно реагирует на неё.

В Кремле тешат себя мыслью, что переименование "спецво" в "народную войну" вызовет какой-то эмоциональный порыв, но это их очередной самообман. Не вызовет, население РФ останется по-прежнему инертным. Останется, даже если в РФ въедет не один, а сто один "Леопард". Останется, даже если ЗСУ займут всю Белгородскую область, а Брянская область заявит о своём нейтралитете и выходе из войны и из РФ. Подозреваю, что 90% населения РФ инертно отнесётся и к осаде Москвы. Прорывать её отправится с Урала лишь символическое ополчение из нескольких сотен. Население за Уралом вообще не шелохнётся, руководствуясь правилом – "У начальства голова больше, ему видней". Это не означает, что за Уралом будут тотально саботировать мобилизацию, но очереди в военкоматы точно стоять не будут.

Переименование "спецво" в "народную войну" не даст тот эмоциональный эффект, на который в Кремле возлагают столь большие надежды, находясь в плену мифа о "Великой отечественной войне". Даже если бы такой эффект возник, то он был бы быстро утерян, как и в 1941 г. Но он не возникнет, поскольку то, что в Кремле называют "народной войной" – это де-факто тотальная война, как более практично говорили в 1945 г. в Берлине. Гитлерюгенд в ней был активен не меньше, чем советские пионеры в 1941 г. Но и те, и другие не были тем фактором, который решал исход войны.

В Кремле уверены, что могут повторить тотальную войну Гитлера и Сталина, но не хотят замечать существенных отличий в ситуации.

Прежде всего, идеология русского мира или рашизм так и не стал в РФ такой тотальной идеологией как коммунизм в СССР и национал-социализм в Германии. Во-вторых, в Кремле не хотят признать или просто не видят, что уже де-факто перевели своё "спецво" в формат тотальной войны, поэтому переименование в "народную войну" мало что меняет. Кремль заигрался со словом "спецво" и не заметил, как количество перешло в качество.

Зато этот переход явно осознал "хороший русский" Илья Пономарёв, когда в прямом эфире ему сказали, что по данным телефонного опроса около 60% россиян знают о погибшем на войне с Украиной знакомом или родственнике. Пономарёва поразила эта цифра, он уточнил у ведущего её достоверность и тот её подтвердил. Пономарёв правильно уловил, что "спецво" вышло из берегов и это означает какое-то изменение всей ситуации, что будет иметь некие последствия.

Этот переход можно измерить иначе. По данным Генштаба ЗСУ к 26 января уничтожено в боях 123 тыс. 860 рашистов. Накануне в Пентагоне назвали большую цифру – 188 тыс. К ним добавим около 3 тыс. пленных, включая обменянных, несколько десятков тысяч тех, кто из-за ранений не вернулся на фронт, и тех, кто не долго воевал и смог уволиться из армии. В сумме это может составлять 250-300 тыс. граждан РФ.

Количество тех, кто воюет в данный момент, можно рассчитать по советской методике, в которой рекомендовалось иметь в среднем на один км фронта сто человек (роту) в первой линии. Это без учёта реалий ситуации, нескольких линий обороны, артиллеристов, штабов, складов, связистов и всего огромного армейского хозяйства. Общая длинна фронта около 860 км, из них почти 350 км проходят по р. Днепр, где войск надо меньше. Следовательно, для того, чтобы просто промаркировать фронт надо 86 тыс. солдат. В реальности их минимум в три раза больше – 260-300 тыс. Это без гарнизонов в таких городах, отдалённых от фронта, как Бердянск или Мариуполь. Более 150 тыс. всевозможных военных стоит ещё вдоль 690 км государственной границы в Черниговской, Сумской и Харьковской областей и обстреливают их ежедневно.

В сумме против Украины сейчас непосредственно воюет 450-500 тыс. граждан РФ и ещё 250-300 тыс. их отвоевалось навсегда. Итого – 700-800 тыс., без учёта черноморского флота, ракетчиков в Беларуси и лётчиков в Энгельсе, а также тех 200-300 тыс. которых учат воевать на полигонах. В войне прямо участвует или участвовало минимум один миллион россиян. Это официальная численность армии РФ на 2021 г. и не удивительно, что шойгу собрался её увеличить до двух миллионов.

В 2018 г. перед президентскими выборами глава ЦИК Элла Панфилова говорила, что в РФ 100 млн. избирателей. С учётом детей, не участвующих в выборах, число граждан РФ около 120-125 млн., а не 147 млн. Возможно, с китайцами, таджиками и другими иностранцами там 147 млн. В РФ переняли у китайцев манеру преувеличивать численность населения, чтобы всех впечатлить. Так что, каждый сотый избиратель в РФ прямо участвует или участвовал в войне против Украины. Если считать, что женщин и мужчин там поровну, то каждый пятидесятый мужчина. Поэтому вызывает доверие информация, что 60% россиян знают погибшего в ней.

Для малоформатного "спецво" это огромная цифра участия. Если добавить ещё миллион участников информационной войны, врачей и других непрямых участников, а также тот один миллион, кто спрятался от мобилизации, то война таким способом затронула 3 млн. россиян. Умножим на три, считая, что у каждого из них есть мать, отец и жена, и получим 9 млн. Это по самому минимуму.

Фактически тотальная война уже идёт полным ходом, так же, как она шла для немцев в 1941-1942 гг. и объявление её Кремлём мало что изменит, как мало что изменило объявление её Гитлером, когда войска союзников пересекли границы Рейха. В нём тоже объявили самую народную и отечественную войну, но чем это закончилось известно. Кремль может включить все утюги на трансляцию "Вставай, страна огромная", если украинские танки въедут в РФ, но результат будет хуже, чем у нацистов. В этом контексте зенитки на крышах зданий в Москве придают интересный смысл кличу рашистов "Можем повторить!", а ведь НАТО ещё ничего даже не начинало.