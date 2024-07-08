Украина и Польша подписали соглашение о безопасности

Украина и Польша в понедельник, 8 июля, подписали двухстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Официальную церемонию провели в Варшаве, куда прибыл глава украинского государства Владимир Зеленский.

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Он подписал два экземпляра договора вместе с премьер-министром Республики Польша Дональдом Туском. Политики после этого выступили на пресс-конференции. Она транслировалась на YouTube-канале Офиса президента.

Первым должен был говорить Туск, но в связи с последним массированным российским обстрелом, который привел к жертвам среди мирных жителей, он передал слово Зеленскому.

Украинский президент рассказал, что оккупанты ударили в том числе по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Он попросил почтить память невинных жертв российского террора минутой молчания.

После нее Туск сказал: "Нет более трогательного комментария к нашим сегодняшним разговорам, чем эта минута молчания... Нет дня и нет ночи, чтобы в Украине не гибли люди". Польский премьер добавил, что был потрясен, когда Зеленский сообщил ему об одной из целей атаки РФ – больнице для детей.

Подписанный договор премьер Польши назвал очень важным. "Каждое слово в этом документе (Владимир, так, как мы договорились) – что-то значит и будет иметь практические последствия... Мы были реалистами, когда работали над этим документом", – подчеркнул политик.

Знаковые моменты сделки

В соглашении о безопасности между Киевом и Варшавой говорится, в частности, о создании нового украинского добровольческого подразделения. Мужчины, которые находятся в Польше и Литве, смогут подписать контракт с ВСУ и пройти обучение в Польше.

Варшава может рассмотреть возможность передачи советских истребителей МиГ (не менее одной дополнительной эскадрильи, то есть по меньшей мере 14 самолетов). Но только в том случае, если получит замену указанным бортам.

В 2024 году Польша передаст ВСУ еще несколько пакетов военной помощи.

Документ впервые из уже подписанных двусторонних сделок безопасности предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве нашей страны, выпущенных в направлении Польши.

Также есть блок касательно сотрудничества в оборонной промышленности, в частности размещения производств польских оборонных компаний в Украине и изучения дополнительных возможностей совместного оборонного производства.

Целью документа является усиление сотрудничества и в невоенной сфере, в частности в разведке, кибербезопасности, морской и информационной безопасности, защите критической инфраструктуры.

Отдельные блоки касаются экономического обновления и восстановления, пограничной инфраструктуры, развития транзитного потенциала. Польша четко подтверждает свою поддержку членства Украины в ЕС и НАТО.

Полный текст документа также можно найти по ссылке.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз переоценивает свои возможности производства артиллерийских снарядов 155-мм калибра. Фактические объемы могут быть вдвое меньше, чем заявляют чиновники ЕС, из-за чего они не могут полностью выполнить свои обещания о поставке боеприпасов ВСУ.

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