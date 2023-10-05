Выше уже говорилось о том, что постсоветское большинство общества граждан Беларуси национальное самосознание и самоидентичность особо не проявляет. Себя эти граждане идентифицируют как “мы все советские люди". При этом поглощение Беларуси россией одобряют менее 8% даже этого населения. Т.е. далеко не все белорусы готовы проснуться недороссиянами, коими они сразу же станут после официального завершения процесса аквизиции. Но, тем не менее, для этих людей, “а мне што каўбаса, што калбаса, каб было".

Поэтому работающие заводы и фабрики для них практически предел мечтаний. Пусть предприятия выпускают китайскую продукцию с белорусскими шильдиками, лишь бы платили зарплату и не надо было ломать голову, как заработать на жизнь. Увы, но рабские крепостная россия и советский союз впечатали такую поведенческую модель в головы не одному поколению. Именно эти люди - основа электората мозаичного шизофреника, захватившего власть в стране, и именно им периодически надо подкидывать денежку, которой нет. При этом - не обижая и себя…

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Что же касается восточного стратегического партнера, то это “отдельная песня", практически серенада. Теплые, с общением на “ты", личные отношения лидеров, взаимные аплодисменты после избрания на псевдовыборах, в конце концов, приветствия семей, где подросший Коля, сын всея гаранта, может поздравить “дядюшку Си" с супругой с китайским Новым годом.

Даже когда Лукашенко посадил самолет, летевший над Беларусью, и арестовал оппозиционного телеграмм-блогера Протасевича, реакция была показательной. “Союзногосударственная" страна, выскочив, назвала произошедшее внутренними делами своей союзной республики. А пекинские руководители и вовсе поддержали Лукашенко, призвав все стороны избегать эскалации, “так как истинная картина произошедшего все еще неясна". И это несмотря на то, что западные страны одна за другой прекращали авиасообщение с РБ и угрожали санкциями.

Просто идиллия! Влажно-липкие объятия восточной хитрости - они такие.

Но… Пекин начал реализацию проекта экономического пояса Шелкового пути. Помимо вложенных денег, Китай выторговал себе ряд плюшек, включая преференции для своих компаний, поставив белорусских производителей в “слегка", скажем так, неравные условия. Так, например, по парку “Великий камень", занимающего более 110 кв.км элитной золотой земли под столицей, принято решение о выделении территории с льготными ценами на землю, упрощенном таможенным администрировании, обещана господдержка стартапам в форме бизнес-инкубатора, а администрация бизнес-парка получила часть полномочий местных органов власти! Но даже при этих, без преувеличения, царских подарках, инвестпроекты как-то не очень заработали. И речь не только о “Великом камне".

Более-менее успешным является завод “Белджи" - совместный проект БелАЗа и компании Geely. Китайские автопромышленники финансируют его совместно с эксимбанком Поднебесной. Завод запущен, но при этом до сих пор не вышел даже на точку безубыточности, выпуская лишь менее трети запланированных объемов. Что же касается парка, то самым успешным проектом тут является логистическая база компании China Merchants Group. Вся ее деятельность фактически заключается в предоставлении площадок для хранения грузов. Такая себе работа как для стартапного проекта…

Ряд экспертов давно уверены, что Беларусь в лучшем случае ждет судьба перевалочной базы для китайских товаров на пути в ЕС. Остальные же китайские “инвесторы" будут сохранять резидентство лишь для получения льгот. Никакого производства они развивать не будут - просто продолжат ввозить в Беларусь товары, произведенные в россии или ЕС. Ну, и, конечно же, будут и далее способствовать обходу продуктовых контрсанкций, наводняя российский рынок "белорусскими" хамоном, сырами, креветками, ананасами и другими не менее экзотическими для этого региона продуктами питания.

О чем нам это говорит? Где искать ответы на вопрос, почему же, несмотря на колоссальные инвестиции, преференции и господдержку все проекты плавно затухают? Между тем, решение - на поверхности. Китаю от белорусских заводов нужны были лишь технологии, оставшиеся после союза. И факты продажи национальных оборонных интересов это красноречиво подтверждают.

Как говорилось выше, после краха совка в Беларуси сохранилась довольно развитая база научно-исследовательских и опытно-конструкторских военных разработок. А вот создание ракетных комплексов “с нуля" научной мысли и промышленности было не под силу. И тут на помощь пришли китайцы.

Поговорим о распиаренной всеми лукашенковскими СМИ “белорусской, отечественной" реактивной системе залпового огня (РСЗО) “Полонез". Хотя слово “белорусская" здесь откровенно лишнее. Даже просто говорить, что система была разработана совместно с Китаем, не просто некорректно, а однозначно ложно.

“Полонез" - практически полностью, до запятой, продукт разработчиков из Поднебесной. Используемые ракеты и подавляющая часть электроники - китайские. Локализация производства в Беларуси составляет менее 30%. Освоить полностью весь цикл у Лукашенко так и не смогли, поэтому собственно “белорусского" у “Полонеза" лишь несколько модулей и…шасси, производимое Минским заводом колесных тягачей вот уже 30 лет.

Но вишенка на торте в другом, - вся, подчеркнем, вся техническая документация белорусских узлов “Полонеза" была полностью передана Китаю, в отношении которого распространяется запрет НАТО на импорт оборонных технологий.

Как видим, Пекину объективно выгодна кооперация с белорусским ВПК. Но в этой односторонне “равноправной", с упоением раздуваемой идиллии, таки не все так просто. Некоторые предприятия, особенно вспомогательного назначения, уже разрывают контракты с китайскими инвесторами. Многие инвестиционные проекты забуксовали еще на этапе пуско-наладочных работ. В итоге, ситуация привела к тому, что за каждым министром Республики Беларусь с одобрения усатого кормчего был закреплен специально обученный человек из Поднебесной. Китайские полпреды имели доступ ко всей текущей информации вплоть до государственных тайн. Умело анализируя вводные, именно они принимали решения, которые потом ложились в основу приказов, решений и резолюций этих министерств и ведомств, а на входах в здания и в кабинетах китайские флаги были выставлены рядом с белорусскими. В некоторых случаях даже в лифтах объявления дублировались на китайском языке!

Гаранту независимости РБ Китай был крайне важен как противовес в отношениях с Кремлем. И Лукашенко на самом деле удавалось умело лавировать между двумя полюсами. До тех самых пор, пока он не предстал перед очевидной реальностью: полюс на самом деле лишь один, а люфты в независимой политике были просто совместной договоренностью старших суверенов.

Пока Лукашенко тешился амбициями, Россия и Китай решали совместные задачи на несколько порядков выше…