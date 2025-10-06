Блог | У Путина заканчивается время: почему 2025-й станет переломным
Попросили обновить мое понимание ситуации с окончанием войны.
Я так или иначе обо всем этом регулярно писал, поэтому тезисно.
▪️Я уверен, что Путину стоит закончить войну до конца 2025 года. Как минимум вступить в серьезные переговоры об окончании.
▪️Потому что 2025 - переломный. У РФ заканчиваются "заначки", за счет которых они воевали все это время. Дальше будет хуже.
▪️Но Путину продолжает зудеть Донбасс. Его планом-минимум остается захват всей Донецкой области.
▪️Карта российского Минобороны, на которую смотрит Путин, формирует у него впечатление, что еще 10 тысяч ведер немного - и можно праздновать.
▪️Но эта карта - фейк, у российской армии нет таких успехов. И в обозримое время Донбасс захвачен не будет.
▪️Это понял даже Трамп, который давал Путину все шансы выйти полусухим из воды, а сейчас высмеивает его как "бумажного тигра".
▪️Если Путин упрется, нас ждет продолжение войны в том же формате.
▪️Вот только условия для РФ в 2026 году станут заметно хуже. Экономика России уже сейчас не растет, а ее гражданская часть падает.
▪️Уже сейчас нефтегазовые доходы бюджета РФ снижаются, НПЗ горят, а европейские санкции регулярно ужесточаются.
▪️А в 2026 году еще и вливаний в военную часть экономики станет меньше. Это означает, что будут падать и гражданская, и военная части экономики. То есть экономика в целом.
▪️Падение экономики означает снижение доходов бюджета (если вычесть инфляцию). То есть дыра станет еще больше, и ее придется закрывать печатью облигаций (читай - денег) с угрозой построения пирамиды.
▪️И так по кругу - экономика падает - доходы снижаются - экономика падает...
▪️То, что я описал - это не резкое обрушение, а спираль. Но она ведет только вниз.
Имхо. Рано или поздно до Путина дойдет, что копеечные продвижения на фронте ценой нарастающего внутреннего кризиса - это дорога в никуда. Я считал, что это произойдет до конца 2025 года. Посмотрим, как будет в реальности.