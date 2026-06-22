У нас нет роскоши ссориться: Порошенко назвал шаги по урегулированию украинско-польского кризиса

Вызовы, стоящие перед Украиной, требуют здравого, взрослого, профессионального и государственного подхода. Об этом заявил Петр Порошенко.

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Пятый президент назвал шаги, необходимые для урегулирования украинско-польского кризиса.

"Посылки с орденами отправились в Варшаву. Все мы дали волю понятным эмоциям. А теперь всем нужно успокоиться. Польша — наш стратегический сосед, союзник, государство, через которое проходит огромная часть нашей безопасности, логистический узел снабжения оружием наших Вооруженных Сил, страна, от которой в значительной степени зависит наше вступление в ЕС и НАТО. Во время моего президентского срока неслучайно она была нашим главным европейским и евроатлантическим защитником. Польша – это страна, которая приняла более миллиона украинских беженцев, и им нужны хорошие отношения между нашими странами, нашими народами", – напомнил пятый президент.

"Украинско-польские отношения – это не площадка для хайпа, взаимных оскорблений и политической капитализации на эмоциях. Пора прекратить эскалацию там, где нужны хладнокровие, профессиональная дипломатия и государственная ответственность. В условиях, когда ключевые украинские коммуникаторы, работающие с Польшей, по-прежнему кипят эмоциями, возникает простой вопрос: а кто сегодня реально занимается дипломатией с Польшей? Кто лично отвечает за политическую коммуникацию с польскими властями? Кто ведет переговоры с польским парламентом, правительством, администрацией польского президента? Кто общается с местными элитами, экспертным сообществом, СМИ?", – отметил Порошенко.

"Кто тушит пожар? Что вообще делается для восстановления доверия? Что будет с украинско-польским стратегическим партнерством? Какой будет атмосфера вокруг чрезвычайно важной для нас конференции в Гданьске? У нас могут быть споры по поводу аграрной политики, перевозчиков, конкуренции, политики памяти и т. д. Но все это нужно решать с помощью дипломатии, коммуникации и уважения, а не ссорами в социальных сетях. И без претензий к историческим учебникам друг друга – пусть этим занимаются ученые, а не политики", – считает лидер оппозиции.

"Наша общая история слишком сложна, полна взаимных обид и оскорблений. И лучшего лекарства, чем то, что мы предложили еще в начале 2000-х, – слова Иоанна Павла II "прощаем и просим прощения" – еще никто не придумал. Будущее не должно быть заложником прошлого. Тем более что причиной нынешнего кризиса в двусторонних отношениях является не прошлое, а внутренние проблемы, популизм, погоня за рейтингами. Украина не может себе позволить ссориться с Польшей. А Польша не может себе позволить ссориться с Украиной. Мы боремся за независимость и за существование украинской государственности. И мы должны беречь каждого союзника, каждый инструмент, каждую возможность. Россия же будет только аплодировать каждому нашему взаимному унижению, каждому неосторожному слову, каждому новому скандалу", – констатировал Порошенко.

"Предложения мои и нашей команды следующие. Первое. Прекратить публичную эскалацию. Второе. Немедленно провести аудит украинской политики в отношении Польши: кто отвечает, какова стратегия, какие каналы коммуникации, какие проблемы, какие решения. Третье. Вернуть профессиональную дипломатию. Не шоу, не оскорбления, не общение через СМИ, не публичный шантаж, не игру в "кто острее и болезненнее ответит полякам", а системную работу с польским государством и польским обществом. Мой призыв к дипломатам: оставьте дело возврата орденов политикам, у вас же – своя очень важная миссия", – сказал Петр Порошенко.

"Четвертое. Отделить эмоции от национального интереса. Потому что национальный интерес Украины — это прочный союз с Польшей, поддержка Польшей Украины в ЕС и НАТО, совместная безопасность и совместное сдерживание России. Пятое. Власть должна обеспечить обещанное открытие всех переговорных кластеров с Европейским Союзом в июле. Напоминаю, что это также зависит и от Варшавы. Здесь нельзя недооценивать риски, окно возможностей очень узкое", — предупреждает лидер "Евросолидарности".

"Пора работать и восстанавливать украинско-польское стратегическое партнерство. Нельзя допустить разделения Украины и Молдовы в процессе европейской интеграции. Не раз уже говорил: нужно перестать терять людей, территории и время. Теперь добавлю: так же важно нам не терять партнеров и союзников", – резюмирует Петр Порошенко.