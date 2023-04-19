"У мира должен быть серьезный план": Гудков дал прогноз, как может действовать Путин после проигрыша в войне с Украиной

Запад должен иметь готовый план действий после поражения России в войне. Если президент РФ Владимир Путин успеет превратить свою страну в "огромную Северную Корею" с ядерным оружием и если его не смогут отстранить от власти, миру вскоре грозит новая война.

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Такую точку зрения выразил российский оппозиционер, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков в интервью проекту "Орестократия". По его словам, полным военным поражением в войне россияне будут считать "как минимум две вещи" – изгнание путинской армии за границы 23 февраля 2022 года или деоккупацию Крыма (видео размещено внизу новости).

При таком развитии событий сразу встанет вопрос о том, что Путин "всех лишил будущего", поскольку РФ будет оставаться под санкциями и "жесточайшими ограничениями жизни", в том числе для российской элиты, которая является главным бенефициаром путинского режима. И глава Кремля это прекрасно понимает.

"Это не означает автоматически смена власти, не означает отстранение, это значит, что должен быть особый план, над которым никто пока что к сожалению не работает. Мы пытаемся сейчас обдумывать эту тему в политических кругах западной коалиции, но они говорят: "Ребята, у нас задача, чтобы Украина победила, а потом будем думать". А потом может уже оказаться поздно, потому что если Путин действительно превратит страну в огромную Северную Корею с ядерными боеголовками и если не смогут его отстранить от власти, это будет самый тяжелый вариант, который никакого мира не принесет и он к сожалению принесет новую войну в самом ближайшем будущем", – считает Гудков.

Он отметил, что Путин в последнее время уже дважды обращался к ФСБ с призывом начать "разоблачения врагов народов" – репрессии начинают нарастать. Пока российских "патриотов", критикующих Кремль, "сильно не трогают", поскольку кремлевские политтехнологи считают их критику полезной – на их фоне Путин якобы "выглядит гораздо сдержанней".

"Но это не за горами, когда их начнут плющить по полной программе. ...У Путина последний шанс превратить России в северную Корею, если эта северная Корея возникнет, это будет в значительной степени катастрофа, потому что следующая война начнется через какое-то короткое время против Казахстана, возможно Грузия, возможно Армения. Далее, когда эти процессы будут в первой степени завершены, может быть, планы возобновления военных действий на Западе. Поэтому ситуация такая, что у мира должен быть серьезный план по демократизации России", – подчеркнул оппозиционер.

По словам Гудкова, угроза отстранения от власти для Путина все же существует, "как только будет понятно, что война проиграна". Сейчас пока он пытается убедить всех, что время работает на Москву и что терпение и ресурсы "у всех заканчиваются".

"Тот круг лиц, которые составляют административное командование системы, еще пока в ожидании находится, и чего мы тоже очень сильно ждем. Мы ждем наступления украинских Вооруженных сил и надеемся, что оно будет успешным и удачным и Россия будет разгромлена", – сказал Гудков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По мнению некоторых аналитиков, первый день контрнаступления ВСУ будет иметь решающую роль и должен вызвать панику в войсках России. Украинским силам будет нелегко избежать изнурительного характера войны, даже если их атаки будут большими, хорошо оснащенными и подготовленными.

– Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что все его прогнозы о войне оправдались. Что касается контрнаступления ВСУ, здесь, по его словам, все идет по графику.

– Армия Путина активно готовится к украинскому контрнаступлению, пытаясь определить направление ударов. Враг готовит до 200 тыс. мобилизованных для обороны. А сроки контрнаступления во многом зависят от погоды. Направление главного удара будет определено Генштабом за неделю до старта, рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.